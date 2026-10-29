Масло и сладости из Украины: могут ли продукты из воюющей страны быть опасны для латвийцев?
Украинские продукты на полках латвийских магазинов вызывают вопросы у покупателей: безопасно ли есть масло и кондитерские изделия, произведенные в стране, где продолжаются боевые действия?
Отвечая на прямой вопрос зрителя в эфире программы "Uz līnijas", президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич объяснил, почему, по его мнению, оснований для подобных опасений нет. Эксперт прежде всего подчеркнул, что продукты не производят непосредственно в зоне боевых действий. Между фронтом и местами производства существует буферная зона, где не ведутся военные действия.
"Во-первых, продукты не производят в зоне боевых действий, поскольку там непосредственно идут бои и существует определенная буферная зона, где такие действия не происходят", - пояснил Данусевич.
Он также обратил внимание на то, что в Украине не ведется химическая война. Несмотря на продолжающийся конфликт, украинские фермеры не прекращают выращивать сельскохозяйственную продукцию, производить продовольствие и экспортировать его, в том числе в Латвию.
Еще один аргумент, на который указал Данусевич, - контроль за безопасностью продуктов в Латвии. За соблюдением требований отвечает Продовольственно-ветеринарная служба (PVD), которая следит за тем, чтобы поступающая на рынок продукция соответствовала установленным нормам безопасности.
"Думаю, что ничего опасного в этом нет, поскольку у нас безопасность продуктов контролирует и Продовольственно-ветеринарная служба, которая следит за тем, чтобы пища была безопасной", - заявил эксперт.
В завершение Данусевич добавил, что украинские продукты могут быть не только безопасными, но и вкусными.