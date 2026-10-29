Масло и сладости из Украины: могут ли продукты из воюющей страны быть опасны для латвийцев?

Отвечая на прямой вопрос зрителя в эфире программы "Uz līnijas", президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич объяснил, почему, по его мнению, оснований для подобных опасений нет. Эксперт прежде всего подчеркнул, что продукты не производят непосредственно в зоне боевых действий. Между фронтом и местами производства существует буферная зона, где не ведутся военные действия.