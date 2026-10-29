Полицейская погоня с задержанием в Старой Риге: двое мужчин обокрали Bentley. ВИДЕО
Вечером 21 октября в Старой Риге камеры видеонаблюдения зафиксировали двух мужчин, которые обокрали автомобиль Bentley, а затем начали проверять другие припаркованные машины. Их действия заметили сотрудники муниципальной полиции Риги, которые оперативно направили на место происшествия патруль.
Инцидент произошел 21 октября незадолго до 22:00. Сотрудники центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили двух мужчин, поведение которых вызвало подозрения. Один из них осматривался по сторонам, пока второй обыскивал салон автомобиля Bentley. Подозрения усилились, когда находившийся в машине мужчина выбрался из нее через заднюю дверь, после чего сработала сигнализация. Однако на этом злоумышленники не остановились. Они продолжили проверять другие припаркованные автомобили и вскоре обнаружили незапертый Opel, в который также забрались.
Сотрудники центра видеонаблюдения немедленно направили к месту происшествия ближайший экипаж муниципальной полиции. Прибывшие стражи порядка задержали одного из мужчин, однако второй попытался скрыться бегством.
Для его поисков был привлечен дополнительный полицейский экипаж. Благодаря указаниям сотрудников центра видеонаблюдения, которые отслеживали местонахождение и направление движения беглеца, вскоре удалось задержать и второго мужчину.
Оба задержанных переданы Государственной полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.