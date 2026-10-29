Полицейская погоня с задержанием в Старой Риге: двое мужчин обокрали Bentley. ВИДЕО

Инцидент произошел 21 октября незадолго до 22:00. Сотрудники центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили двух мужчин, поведение которых вызвало подозрения. Один из них осматривался по сторонам, пока второй обыскивал салон автомобиля Bentley. Подозрения усилились, когда находившийся в машине мужчина выбрался из нее через заднюю дверь, после чего сработала сигнализация. Однако на этом злоумышленники не остановились. Они продолжили проверять другие припаркованные автомобили и вскоре обнаружили незапертый Opel, в который также забрались.