Все больше жителей Латвии отказываются покупать автомобили. Почему?
Владение автомобилем больше не единственный вариант для тех, кому машина нужна каждый день: некоторые водители рассматривают возможность платить за пользование автомобилем, не становясь его владельцами. Об этом свидетельствуют данные международного опроса.
Гибкий подход
Около трети владельцев автомобилей в девяти европейских странах допускают, что в будущем откажутся от личной машины. Такие данные приводит "Барометр мобильности" за 2025 год, подготовленный Europ Assistance и Ipsos.
Консалтинговая компания Roland Berger прогнозирует, что рынок автомобильного лизинга и подписки на автомобили в шести странах Европы до 2030 года будет расти в среднем примерно на 8% в год. Прогноз охватывает сразу несколько моделей финансирования и пользования автомобилем, включая оперативную и полносервисную аренду, а также подписку.
"Автомобиль можно купить за собственные средства или оформить финансовый лизинг, но можно и пользоваться им без цели стать владельцем — например, взять в долгосрочную аренду, в стоимость которой входят обслуживание и страхование. Еще один вариант — оперативная аренда: долгосрочное пользование автомобилем с поддержкой круглосуточного сервисного центра, но без дополнительных услуг", — объясняют латвийские эксперты.
По их мнению, появление новых услуг показывает, что культура пользования автомобилем без владения им развивается и в Латвии: все больше людей выбирают гибкий подход.
Наибольшую готовность обходиться без личного автомобиля участники опроса выразили в Испании: такую возможность допускают 45% владельцев машин — на шесть процентных пунктов больше, чем годом ранее. В Швейцарии так ответили 38%, в Италии — 37%. Однако готовность рассматривать альтернативы еще не означает, что люди решат отказаться от автомобилей: личная машина по-прежнему играет важную роль в повседневной мобильности.
Купить или платить за пользование
Для покупки автомобиля можно использовать собственные средства, взять автокредит или оформить финансовый лизинг. При оплате собственными средствами вся сумма вносится сразу, тогда как кредит и финансовый лизинг позволяют распределить расходы на более длительный срок. При автокредите покупатель обычно сразу становится владельцем машины, а при финансовом лизинге право собственности переходит к нему после выполнения условий договора.
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Аренда предполагает, что автомобилем пользуются в течение установленного срока, а по окончании договора возвращают его. При полносервисной аренде в ежемесячный платеж, помимо пользования автомобилем, включают некоторые услуги по его обслуживанию — например, страхование, техобслуживание и замену шин. Перечень услуг зависит от предложения и условий договора.
Подписка на автомобиль обычно предполагает более короткие сроки пользования или более гибкие условия замены машины и расторжения договора. Краткосрочная аренда позволяет взять автомобиль, например, на выходные или для поездки. При совместном использовании автомобиля обычно платят за время конкретной поездки и пройденное расстояние.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что цены на топливо в Латвии приближаются к уровню, при котором многие автоводители принимают радикальное решение.