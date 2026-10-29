Все больше жителей Латвии отказываются покупать автомобили. Почему?

"Автомобиль можно купить за собственные средства или оформить финансовый лизинг, но можно и пользоваться им без цели стать владельцем — например, взять в долгосрочную аренду, в стоимость которой входят обслуживание и страхование. Еще один вариант — оперативная аренда: долгосрочное пользование автомобилем с поддержкой круглосуточного сервисного центра, но без дополнительных услуг", — объясняют латвийские эксперты.