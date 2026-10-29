Кристин Лагард досрочно покинет пост главы Европейского центрального банка
Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард объявила о досрочном уходе с должности. Она покинет свой пост в феврале 2027 года, на восемь месяцев раньше окончания срока полномочий. Решение принято на фоне продолжающихся обсуждений о том, кто возглавит один из важнейших финансовых институтов Европы.
Как сообщил в четверг, 29 октября, Европейский центральный банк, Кристин Лагард уведомила Совет управляющих ЕЦБ и председателя Европейского совета Антониу Кошту о намерении оставить должность 7 февраля 2027 года. Изначально срок ее полномочий должен был завершиться только в октябре следующего года.
Председатель Европейского совета положительно оценил работу Лагард и объявил, что процесс выбора ее преемника начинается незамедлительно.
"В условиях глобальной пандемии, войны в Европе, энергетических кризисов и инфляционных потрясений она обеспечивала стабильное и целенаправленное руководство, помогая сохранить стабильность и устойчивость еврозоны", – написал Кошта в социальных сетях.
Он также подчеркнул, что назначение нового руководителя ЕЦБ должно пройти без задержек, чтобы обеспечить плавную передачу полномочий.
"Чтобы обеспечить беспрепятственный переход к следующему руководству ЕЦБ, процесс назначения ее преемника начнется уже сегодня и будет продолжаться без промедления, чтобы решение было принято своевременно", – добавил председатель Европейского совета.
Президент Европейского центрального банка назначается лидерами стран еврозоны. Кристин Лагард занимает эту должность с ноября 2019 года.
Менее месяца назад в интервью французской газете La Croix Лагард уже допускала возможность ухода за несколько месяцев до официального завершения срока полномочий. При этом слухи о ее возможной досрочной отставке распространялись с начала нынешнего года.
В феврале Financial Times со ссылкой на анонимный источник сообщала, что Лагард может покинуть пост до октября 2027 года, чтобы действующий президент Франции Эммануэль Макрон успел принять участие в выборе ее преемника. Президентский срок Макрона заканчивается в мае следующего года. Такие предположения связаны с политической неопределенностью во Франции. В частности, высказывались опасения относительно возможной победы на предстоящих президентских выборах представительницы крайне правых Марин Ле Пен.