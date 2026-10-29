Кристин Лагард досрочно покинет пост главы Европейского центрального банка

В феврале Financial Times со ссылкой на анонимный источник сообщала, что Лагард может покинуть пост до октября 2027 года, чтобы действующий президент Франции Эммануэль Макрон успел принять участие в выборе ее преемника. Президентский срок Макрона заканчивается в мае следующего года. Такие предположения связаны с политической неопределенностью во Франции. В частности, высказывались опасения относительно возможной победы на предстоящих президентских выборах представительницы крайне правых Марин Ле Пен.