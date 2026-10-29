В Риге удалось снизить прогнозируемое подорожание отопления, но есть важное условие
Власти Латвии нашли способ избежать резкого повышения тарифа на отопление в Риге, которое ранее могло составить до 30%. Однако окончательная стоимость тепла этой зимой по-прежнему остается под вопросом.
В четверг, 29 октября, после рабочего совещания Кабинета министров по вопросам энергетики премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил, что правительству совместно с Рижской думой, предприятием Rīgas siltums, ответственными министерствами и Latvenergo удалось найти решение, позволяющее существенно снизить прогнозируемое подорожание отопления в столице.
По словам главы правительства, ранее Rīgas siltums рассматривало неблагоприятный сценарий, при котором тариф мог достичь примерно 130 евро за мегаватт-час. Кулбергс признал, что такой рост стал бы серьезным ударом по кошелькам рижан.
Теперь расчеты позволяют рассчитывать на тариф в размере 96,63 евро за мегаватт-час. Для сравнения, с 1 октября 2026 года действующий тариф Rīgas siltums составляет 80,96 евро за мегаватт-час без налога на добавленную стоимость. Таким образом, при реализации нового прогноза повышение составит около 19,4%.
Премьер объяснил, что при подготовке первоначальных расчетов предприятие учло все возможные риски, связанные с отопительным сезоном. Это нормальная обязанность руководства компании, которое должно предусматривать и неблагоприятные сценарии. Однако теперь государство решило взять часть этих рисков на себя, что позволило снизить прогнозируемую стоимость тепла.
При этом Кулбергс заявил, что тариф в размере 96,63 евро за мегаватт-час, по его оценке, станет самым низким среди столиц стран Балтии.
Почему тариф все еще может вырасти?
Несмотря на оптимистичные заявления, премьер-министр признал, что новые расчеты основаны на предположении о сравнительно мягкой зиме. Если средняя температура воздуха в декабре, январе и феврале будет держаться примерно на уровне +1,5 градуса, тариф, по его словам, удастся сохранить в пределах 96,63 евро за мегаватт-час.
Однако в случае более холодной зимы ситуация может измениться. При низких температурах потребуется задействовать дополнительные отопительные котлы, что увеличит потребление природного газа и расходы на производство тепла. Эти дополнительные затраты в нынешнем прогнозе полностью не учтены.
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Чтобы контролировать ситуацию, власти намерены ежемесячно отслеживать потребление газа и при необходимости корректировать принимаемые меры.
Министр климата и энергетики Янис Витенбергс, в свою очередь, сообщил, что природный газ для предстоящей зимы удалось приобрести по цене значительно ниже нынешней биржевой. По его словам, закупленных объемов должно хватить до марта, что позволит пройти отопительный сезон без чрезмерной зависимости от текущих колебаний цен на рынке.
Говоря о ситуации в Латвии в целом, министр отметил, что стоимость древесной щепы начала снижаться. Это особенно важно для муниципалитетов, где централизованное теплоснабжение обеспечивается с использованием такого топлива. По оценке Витенбергса, возможное подорожание отопления в этих самоуправлениях будет менее значительным, чем там, где для производства тепла используют исключительно природный газ.
Что будет с Rīgas siltums?
На совещании правительства также обсуждалось будущее предприятия Rīgas siltums и возможное изменение структуры его собственности. В настоящее время Рижской думе принадлежит 49% акций компании, государству – 48,99%, предприятию Enerģijas risinājumi. RIX – 2%, а Latvenergo – 0,005%.
По словам Кулбергса, участникам совещания представили два возможных варианта дальнейшего управления предприятием. Первый предполагает государственно-частное партнерство, второй – передачу контрольного пакета акций Рижскому самоуправлению.
Однако окончательного решения пока нет. На совещании не оценивали, какая модель будет наиболее выгодной в долгосрочной перспективе и как возможные изменения структуры собственности повлияют на тарифы.
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Премьер-министр пообещал, что в течение января будет принято политическое решение о передаче дальнейшего рассмотрения этого вопроса Рижской думе, которая должна будет подготовить окончательную оценку наиболее подходящего варианта управления предприятием.