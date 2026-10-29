В Риге удалось снизить прогнозируемое подорожание отопления, но есть важное условие

Говоря о ситуации в Латвии в целом, министр отметил, что стоимость древесной щепы начала снижаться. Это особенно важно для муниципалитетов, где централизованное теплоснабжение обеспечивается с использованием такого топлива. По оценке Витенбергса, возможное подорожание отопления в этих самоуправлениях будет менее значительным, чем там, где для производства тепла используют исключительно природный газ.