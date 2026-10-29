Французский сценарий? В Эстонии недовольство молодежи образованием чуть не вышло из-под контроля

По его оценке, для профильных предметов не хватает оборудования и материалов, компетентность преподавателя вызывает сомнения, и в целом, по его словам, в школе царит полный хаос. В своем длинном обращении учащийся подробно описал всё, что, по его мнению, было не так. По словам студента, проблемы начинаются в мастерской, но ею не заканчиваются. Он написал о нехватке преподавателей общеобразовательных предметов, отсутствии полноценной подготовки к государственным экзаменам и о том, что обещанный переход на эстонский язык не всегда происходит на практике. "Нам обещали полный переход на эстонский язык, но почему-то эстонские учителя разговаривают на русском языке. Именно так у нас проходят уроки эстонского языка", - утверждал ученик.