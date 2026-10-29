Французский сценарий? В Эстонии недовольство молодежи образованием чуть не вышло из-под контроля
В Эстонии письмо учащегося о проблемах в профессиональном образовании неожиданно обернулось потоком враждебных сообщений, национальными перепалками и призывами к бунту. Не станет ли этот инцидент тревожным сигналом для Эстонии на фоне французского сценария молодежных беспорядков?
На прошлой неделе третьекурсник Ида-Вирумааского центра профессионального образования направил школьному сообществу и СМИ открытое обращение, в котором поинтересовался, почему школа не обеспечивает ему и его однокурсникам необходимых возможностей для подготовки к госэкзаменам, а заодно назвал директора центра вором и лжецом.
По его оценке, для профильных предметов не хватает оборудования и материалов, компетентность преподавателя вызывает сомнения, и в целом, по его словам, в школе царит полный хаос. В своем длинном обращении учащийся подробно описал всё, что, по его мнению, было не так. По словам студента, проблемы начинаются в мастерской, но ею не заканчиваются. Он написал о нехватке преподавателей общеобразовательных предметов, отсутствии полноценной подготовки к государственным экзаменам и о том, что обещанный переход на эстонский язык не всегда происходит на практике. "Нам обещали полный переход на эстонский язык, но почему-то эстонские учителя разговаривают на русском языке. Именно так у нас проходят уроки эстонского языка", - утверждал ученик.
Он также пожаловался на столовую: многоразовую пластиковую посуду, трещины на стаканах и небольшие порции, которые, по его словам, отмеряют по граммам.
"Вы не обеспечиваете учащимся качественное образование. Как долго мы еще должны молчать об этих проблемах? Я призываю всех учеников открыто говорить о существующих в школе проблемах, выражать свою обеспокоенность и требовать улучшения ситуации, а не молчать из страха", – написал он.
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В ответ на обращение в список рассылки от учащихся стали массово поступать письма. Однако в них выражались не проблемы, а скорее враждебные сообщения, призывы, расцененные как подстрекательство к бунту, символика, отсылающая к национал-социализму, и ненормативная лексика. Директор центра профессионального образования Хендрик Агур отметил, что в ходе одной из дискуссий также возникла перепалка на национальной почве.
Агур рассказал, что в ход пошли лозунги вроде "Путин! Россия!", "Наша победа!", "Собираемся на бунт!". "Такие призывы были, и мы отреагировали на них со всей готовностью. Позже люди сказали, что пошутили…"
По словам директора, с персоналом школы провели кризисное совещание и уведомили полицию. "Полиция побеседовала с причастными к инциденту учащимися и разъяснила им возможные правовые последствия такого общения. Для школы было первостепенной задачей обеспечить безопасную учебную среду, предотвратить возможные конфликты и сохранить спокойную обстановку. Школьный коллектив получил инструкции по наблюдению за ситуацией и поддержке учащихся".
Руководитель участковой группы местного отделения полиции Хейки Линдус прокомментировал, что полиция вмешалась, поскольку с ней связался школьный социальный педагог, однако в письмах, отправленных в список рассылки, нарушений выявлено не было. "Заявление по данному случаю подано не было", – сказал Линдус.
Директор добавил, что, хотя сообщения и были резкими, 23 октября обстановка в учебных корпусах школы оставалась спокойной, никаких собраний или конфликтов не произошло, а учебный процесс продолжался в обычном режиме. Он также отметил, что учащийся в своем обращении указал на реальные проблемы и что у каждого есть право задавать вопросы, сомневаться и критиковать.
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"Школа рассматривает по существу поднятые учащимися вопросы, связанные с организацией учебного процесса и учебной средой, и ищет для них решения. В то же время мы считаем важным, чтобы общие информационные каналы школы использовались ответственно, а общение было уважительным и исключало враждебность", – сказал Агур.