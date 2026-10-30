Невеста шла к алтарю и вдруг услышала свой голос из детства - сюрприз родителей растрогал всех до слез

Оглядываясь на этот день, девушка признается, что свадьба превзошла все ее ожидания. А сюрприз родителей стал одним из самых дорогих воспоминаний, ведь на несколько мгновений ей удалось словно встретиться с маленькой девочкой, которая много лет назад мечтала о таком же счастливом дне.