Невеста шла к алтарю и вдруг услышала свой голос из детства - сюрприз родителей растрогал всех до слез
25-летняя американка Мэдди Моленграф тщательно продумала свою свадьбу, включая музыку, под которую должна была идти к алтарю. Однако в самый важный момент зазвучала совсем другая мелодия, а спустя несколько секунд девушка не смогла сдержать слез. Оказалось, родители приготовили для нее сюрприз, связавший день свадьбы с трогательным воспоминанием из детства.
Необычная история произошла на свадьбе Мэдди и ее 25-летнего возлюбленного Мэттью, которая состоялась на озере Тахо в Калифорнии. Как рассказала девушка изданию PEOPLE, к торжеству она готовилась восемь месяцев и заранее продумала практически каждую деталь. Для выхода к алтарю невеста выбрала композицию Goodness of God группы Bethel Music, которая имела для нее особенное значение.
Однако, когда Мэдди под руку с отцом направилась к жениху, вместо знакомой музыки из динамиков неожиданно раздалась старая аудиозапись. Сначала девушка растерялась, не понимая, почему организаторы включили что-то другое. Но затем она услышала голос своей матери и практически сразу догадалась, что произойдет дальше.
Из колонок зазвучал ее собственный детский голос, напевающий традиционную свадебную мелодию Here Comes the Bride. На записи Мэдди была еще совсем маленькой девочкой, которая играла дома, представляя себя невестой. Спустя много лет эта детская фантазия неожиданно стала частью ее настоящей свадьбы.
По словам девушки, эмоции нахлынули мгновенно. Она крепче взяла отца под руку и спросила, знал ли он о приготовленном сюрпризе. Мужчина молча кивнул, а по его щекам уже текли слезы. Мэдди призналась, что никогда не забудет этот момент.
История необычного свадебного подарка началась несколькими месяцами ранее. В мае, когда Мэдди приехала домой на День матери, они вместе решили посмотреть старые семейные видеозаписи, которые незадолго до этого перевели в цифровой формат.
Читайте продолжение после рекламы
Среди домашних видео неожиданно обнаружился эпизод, на котором маленькая Мэдди идет по коридору с куском тюлевой ткани на голове, изображающим фату, и напевает свадебную мелодию. Увидев эти кадры, мать и дочь расплакались: девочка, которая когда-то играла в свадьбу, уже совсем скоро должна была выйти замуж по-настоящему.
Тогда Мэдди даже не подозревала, что родители решили использовать эту находку во время церемонии. Они сохранили свои планы в секрете, чтобы сделать сюрприз максимально неожиданным.
Реакция гостей оказалась не менее эмоциональной. Жених Мэттью, который также не ожидал услышать детский голос своей будущей жены, был растроган до слез. Мать невесты позже призналась, что во время звучания записи не могла перестать улыбаться, вспоминая маленькую дочь, которая когда-то ходила по домашнему коридору и мечтала о свадьбе.
Сама Мэдди рассказала, что этот жест значил для нее невероятно много. Особенно трогательным оказалось осознание того, сколько внимания и любви родители вложили в подготовку сюрприза. По ее словам, запись вернула в торжественную церемонию детскую непосредственность и радость.
Впрочем, неожиданная музыка стала не единственным запоминающимся моментом праздника. Мэдди особенно запомнила несколько минут, проведенных наедине с новоиспеченным мужем. Пока гости рассаживались перед свадебным приемом, молодожены оказались вдвоем на террасе и устроили небольшой танец только для себя.
Оглядываясь на этот день, девушка признается, что свадьба превзошла все ее ожидания. А сюрприз родителей стал одним из самых дорогих воспоминаний, ведь на несколько мгновений ей удалось словно встретиться с маленькой девочкой, которая много лет назад мечтала о таком же счастливом дне.