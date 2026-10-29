Знаменитый латвийский молочный бренд переходит в руки иностранцев
Совет по конкуренции Латвии разрешил эстонской компании Agrone приобрести латвийскую Food Union Management, которой принадлежат Рижский и Валмиерский молочные комбинаты. Ранее сделку одобрил Департамент конкуренции Эстонии.
Рижский и Валмиерский комбинаты выпускают преимущественно молочную продукцию массового спроса. Им принадлежат известные бренды, в том числе Kārums. Продукция предприятий экспортируется в 30 стран. В Эстонии творожные сырки Kārums тоже пользуются популярностью.
Латвийский Совет по конкуренции решил, что сделка существенно не изменит структуру рынков и не приведет к снижению конкуренции или усилению доминирующего положения.
Финансовые условия сделки стороны не раскрыли.
У Рижского молочного комбината в 2025 году оборот составил 155,82 млн евро — на 3,3% больше, чем годом ранее. При этом предприятие завершило год с убытками в 610 104 евро.
Представители молочной отрасли надеются, что новый инвестор поможет развивать переработку латвийского молока и сотрудничество с местными фермерами. При этом часть хозяйств настроена осторожно: они допускают, что Agrone в первую очередь будет перерабатывать собственное молоко.