У жителей Латвии появилась возможность бесплатно найти себе хорошую работу

Для участия работодателям и соискателям необходимо создать профиль на платформе и зарегистрироваться на мероприятие "Работа и карьера в Латвии". Работодателям нужно опубликовать вакансии и описание своей компании. После регистрации информацию смогут увидеть посетители платформы как в Латвии, так и за рубежом, а работодатели — получать заявки от кандидатов.