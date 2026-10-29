У жителей Латвии появилась возможность бесплатно найти себе хорошую работу
26 ноября с 14:00 до 16:00 пройдет онлайн-ярмарка вакансий "Работа и карьера в Латвии". Работодатели смогут представить вакансии и провести собеседования с кандидатами, а соискатели — найти подходящую работу в Латвии. Участие бесплатное.
Мероприятие организуют Государственное агентство занятости (NVA) и европейская сеть служб занятости EURES. Оно пройдет на платформе Европейских дней занятости. Подключиться можно с компьютера или мобильного устройства с доступом в интернет.
Ярмарка даст латвийским работодателям возможность привлечь квалифицированных специалистов, в том числе граждан Латвии, которые сейчас живут и работают за рубежом, но хотят вернуться. Соискатели, находящиеся за границей, смогут пообщаться с работодателями и найти работу в Латвии.
Для участия работодателям и соискателям необходимо создать профиль на платформе и зарегистрироваться на мероприятие "Работа и карьера в Латвии". Работодателям нужно опубликовать вакансии и описание своей компании. После регистрации информацию смогут увидеть посетители платформы как в Латвии, так и за рубежом, а работодатели — получать заявки от кандидатов.
Соискателям необходимо разместить на платформе резюме и подать заявку на вакансию. В день ярмарки они смогут встретиться с работодателями в виртуальном формате.
Консультанты EURES при NVA проведут практические онлайн-семинары на платформе MS Teams. Работодателям расскажут об условиях участия, его преимуществах и порядке регистрации. Семинары для них состоятся 6 ноября (регистрация) и 13 ноября (регистрация).
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