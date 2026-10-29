14 погибших после удара по вокзалу: в Днепре российский дрон атаковал платформу с пассажирами
В четверг, 29 октября, российские войска нанесли удар беспилотником по железнодорожному вокзалу в украинском городе Днепр, в результате чего погибли 14 человек и еще как минимум пятеро получили ранения. Атака произошла на платформе, где находились пассажиры, ожидавшие отправления поезда в Запорожье.
Как сообщает Reuters со ссылкой на украинские власти, удар был нанесен реактивным беспилотником по одной из платформ главного железнодорожного вокзала Днепра. В этот момент там находился пригородный электропоезд, готовившийся отправиться в Запорожье. На платформе собрались люди, часть которых ожидала посадки.
По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, в результате атаки погибли 14 человек, еще не менее пяти получили ранения. На месте происшествия работают экстренные службы, которые оказывают помощь пострадавшим и устанавливают последствия удара.
Мэр Днепра Борис Филатов назвал произошедшее трагедией и подчеркнул, что целью атаки стал гражданский электропоезд. По его словам, в результате удара погибло и пострадало множество людей. Градоначальник также призвал не ограничиваться формулировками о повреждении инфраструктуры, когда речь идет о нападениях, приводящих к гибели мирных жителей.
"Это геноцидная война. Наберитесь смелости и называйте вещи своими именами", – заявил Филатов.
В украинской железнодорожной компании Укрзализныця уточнили, что беспилотник поразил платформу, возле которой стоял поезд, направлявшийся в Запорожье. Несмотря на объявленное предупреждение о повышенной опасности, на платформе продолжали находиться люди. В компании подтвердили наличие погибших и раненых.
Атака произошла на фоне участившихся российских ударов по украинской железнодорожной инфраструктуре. Как сообщало Reuters 28 октября, с начала 2026 года российские войска атаковали более 1700 железнодорожных объектов Украины, включая вокзалы, локомотивы и пассажирские вагоны. По данным украинских властей, за этот период при исполнении служебных обязанностей погибли более 50 работников железной дороги.
Из-за постоянной угрозы ударов украинские железнодорожники вынуждены регулярно останавливать поезда и эвакуировать пассажиров. В некоторых случаях людям приходится покидать вагоны прямо посреди маршрута и ожидать окончания воздушной тревоги на безопасном расстоянии. Это приводит к многочасовым задержкам, однако позволяет снизить риск гибели людей при атаках беспилотников.
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При этом удары по пассажирским составам уже неоднократно приводили к жертвам. В частности, 8 сентября российские беспилотники дважды атаковали пассажирский поезд Днепр – Запорожье в Запорожской области. Тогда пассажиров успели эвакуировать, однако погибла проводница, которая вернулась в поезд после объявления эвакуации. В результате ударов загорелись два вагона.
Железнодорожное сообщение остается одним из важнейших способов передвижения по Украине, особенно после закрытия воздушного пространства для гражданской авиации в феврале 2022 года. Несмотря на постоянные атаки и повреждения инфраструктуры, поезда продолжают перевозить пассажиров между украинскими городами.