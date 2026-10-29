13 погибших после удара по вокзалу: в Днепре российский дрон атаковал платформу с пассажирами

Как сообщает Reuters со ссылкой на украинские власти, удар был нанесен реактивным беспилотником по одной из платформ главного железнодорожного вокзала Днепра. В этот момент там находился пригородный электропоезд, готовившийся отправиться в Запорожье. На платформе собрались люди, часть которых ожидала посадки.