Компания Latvenergo меняет публичный образ и стратегию: что стоит за решением концерна

«Мы латвийская компания, но своим домашним рынком считаем всю Балтию и видим потенциал для роста за ее пределами. Уже сегодня Elektrum — лидер в сфере розничной торговли электроэнергией и зарядки электромобилей в странах Балтии: у нас более 900 000 клиентов. Одновременно мы являемся одним из крупнейших производителей энергии в регионе. Бренд Elektrum подходит для международного общения, а его недавнее обновление сделало его более современным и привлекательным для потребителей», - комментирует руководитель группы Elektrum Мартиньш Чаксте.