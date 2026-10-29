Компания Latvenergo меняет публичный образ и стратегию: что стоит за решением концерна
Латвийское энергетическое предприятие Latvenergo объявило о том, что приняло важное решение: ведущим брендом компании отныне станет Elektrum.
"Универсальный бренд Elektrum помог Latvenergo стать одним из ведущих игроков на рынках производства и торговли электроэнергией во всех трех странах Балтии и открывает возможности для дальнейшего роста в других странах Европы. Сейчас экспорт компании составляет уже 40% оборота концерна", - утверждает компания.
Предприятие сохранит Latvenergo в качестве корпоративного бренда концерна и юридического названия. При этом Elektrum станет основным публичным брендом компании. Это позволит сократить расходы на поддержку брендов группы, не вкладывая новые средства в бренд Latvenergo.
"Переход на Elektrum будет происходить постепенно: в разных точках взаимодействия с клиентами бренд будут менять по мере износа имеющегося оборудования. Ведущие энергетические компании Эстонии и Литвы провели консолидацию брендов в предыдущие годы", - отмечает Latvenergo.
«Мы латвийская компания, но своим домашним рынком считаем всю Балтию и видим потенциал для роста за ее пределами. Уже сегодня Elektrum — лидер в сфере розничной торговли электроэнергией и зарядки электромобилей в странах Балтии: у нас более 900 000 клиентов. Одновременно мы являемся одним из крупнейших производителей энергии в регионе. Бренд Elektrum подходит для международного общения, а его недавнее обновление сделало его более современным и привлекательным для потребителей», - комментирует руководитель группы Elektrum Мартиньш Чаксте.
В группу Elektrum входят предприятия Latvenergo, Sadales tīkls, Elektrum Eesti, Elektrum Lietuva, Elektrum Next, Laflora Energy и другие компании.
Как ранее писал Otkrito.lv, Latvenergo предупредило население Латвии о повышенных счетах за энергию в предстоящем сезоне.