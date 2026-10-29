В Латвии пройдет акция протеста "Нет кровавому зерну!"
В субботу, 7 ноября, в Екабпилсе состоится акция протеста «Нет кровавому зерну!». Ее участники намерены потребовать запретить транзит через Латвию зерна, выращенного в России и на оккупированных территориях Украины. Организаторы рассчитывают, что на этот раз акция соберет больше людей, чем предыдущая, прошедшая 17 сентября.
Инициатор протеста — фермер и общественный активист Гундарс Калве — вместе с единомышленниками призывает правительство Латвии последовать примеру других стран и полностью остановить перевозку такого зерна по железной дороге.
«Это не только экономический или логистический вопрос. Речь идет о наших ценностях, принципах и политической воле. Пока жители Украины платят за свободу жизнями и разрушенными домами, Латвия должна ясно заявить, что прекращает любое участие в поддержке экономики государства-агрессора», — заявил Калве.
Организаторы считают, что после потери Россией нескольких прежних маршрутов экспорта и транзита зерна каждый оставшийся коридор приобретает все большее значение. По их мнению, Латвия не должна оставаться одной из последних стран, обеспечивающих перевозку таких грузов.
«Латвийские железные дороги не должны служить агрессору. Пора действовать и остановить транзит кровавого зерна через Латвию», — подчеркнул Калве.
Акцию поддержали фонд Ziedot.lv, Музей оккупации Латвии, объединение Zemnieku saeima, музыканты ANSIS и Артур Скутелис, объединение Agendum и его «Твиттер-конвой», женское сообщество SKUDRAS, а также ряд компаний, общественных организаций и фермерских хозяйств. Среди них — SIA BezĒ, SIA Stiga RM, SIA Amazone, SIA Slaides, SIA AJV grupa, SIA Kapačmuiža, SIA PS Līdums и SIA ZS Veģi. Поддержку также выразили альпинист Юрис Улманис, языковед Янина Курсите-Пакуле, объединение «Друзья Латышского легиона», организация Tavi draugi, клуб военно-прикладного боя Tēvijas Sargi и другие организации.
Протест пройдет с 11:00 до 14:00 на территории филиала SIA Amazone по адресу: улица Мадонас, 20А, Екабпилс. Сбор участников начнется в 9:00. Организаторы приглашают присоединиться всех, кого волнует будущее латвийского села и кто поддерживает запрет на транзит российского зерна. Фермеров, лесников и других владельцев техники особенно просят приехать на тракторах и другой сельскохозяйственной или лесной технике, чтобы продемонстрировать единство отрасли. Новости об акции будут публиковаться на странице «Нет кровавому зерну!» в Facebook.
Читайте продолжение после рекламы