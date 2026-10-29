В Латвии пройдет акция протеста "Нет кровавому зерну!"

Протест пройдет с 11:00 до 14:00 на территории филиала SIA Amazone по адресу: улица Мадонас, 20А, Екабпилс. Сбор участников начнется в 9:00. Организаторы приглашают присоединиться всех, кого волнует будущее латвийского села и кто поддерживает запрет на транзит российского зерна. Фермеров, лесников и других владельцев техники особенно просят приехать на тракторах и другой сельскохозяйственной или лесной технике, чтобы продемонстрировать единство отрасли. Новости об акции будут публиковаться на странице «Нет кровавому зерну!» в Facebook.