Стихия обрушилась на туристический рай: Пхукет затапливает, власти объявили красный уровень опасности
Популярный тайский курорт Пхукет столкнулся с серьезными последствиями проливных дождей. Улицы превратились в реки, потоки грязи и камней повредили здания и автомобили, а в некоторых районах власти объявили красный уровень опасности. Несмотря на то что вода постепенно отступает, синоптики предупреждают: непогода еще не закончилась.
На Пхукете уже несколько дней продолжаются мощные тропические ливни, которые привели к масштабным локальным наводнениям, оползням и повреждению инфраструктуры. Особенно сложная ситуация сложилась в популярных туристических районах Патонг, Ката, Карон и Чалонг. В некоторых местах вода затопила дороги, магазины, гостиницы и жилые дома, а потоки грязи, камней и мусора с холмов серьезно осложнили движение транспорта.
По данным провинциального управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, только за ночь на 29 октября на острове зафиксировали 55 участков подтопления.
Одним из наиболее пострадавших районов стал Патонг. Еще 26 октября мощные потоки воды, грязи и камней обрушились с окружающих холмов на улицы курорта. Особенно серьезные разрушения зафиксировали в районе улицы Нанай, где пострадали жилые здания, гостиницы, магазины, бары и массажные салоны. Вода и грязь повредили припаркованные автомобили и мотоциклы, а некоторые дороги оказались практически непроходимыми.
По предварительным данным местных властей, последствия стихии в Патонге затронули более 100 домовладений и предприятий. Один из местных депутатов оценил ущерб от наводнения и оползней примерно в 100 миллионов батов. При этом речь идет лишь о предварительной оценке, поскольку восстановительные работы продолжаются и окончательный масштаб разрушений еще предстоит установить.
Ситуация осложнилась 28 и 29 октября, когда на остров вновь обрушились сильные дожди. В районе Ката и Карон вода затопила отдельные участки дорог, а утром 29 октября движение по дороге Кхок Танот пришлось временно перекрыть. В Чалонге подтопления наблюдались возле храмов, торговых центров и на перекрестках, где движение легковых автомобилей и мотоциклов оказалось затруднено. Сообщения о скоплении воды также поступали из Раваи, Калима и города Пхукет.
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Утром 29 октября власти города Пхукет объявили красный уровень предупреждения из-за повышения уровня воды в канале Банг Яй. Жителям и владельцам предприятий, расположенных вдоль канала, рекомендовали срочно перенести электроприборы, ценные вещи и другое имущество на верхние этажи или возвышенности. Опасения связаны с тем, что продолжительные осадки и потоки воды из соседних районов могут привести к выходу канала из берегов.
В то же время ситуация на острове остается неоднородной. По информации местных властей на 10:00 утра 29 октября, в большинстве пострадавших районов вода уже спала, а коммунальные службы приступили к очистке дорог и территорий от грязи, мусора и камней. В Патонге основные дороги удалось вновь открыть для движения. Однако опасность новых подтоплений сохраняется, особенно в низинах и районах, расположенных рядом с горными склонами.
Отдельную тревогу вызывает риск новых оползней. После нескольких дней интенсивных осадков почва на холмах сильно насыщена влагой, поэтому даже очередной сравнительно непродолжительный ливень может спровоцировать движение грунта, камней и грязи. Власти призывают жителей и туристов соблюдать осторожность возле склонов, ручьев и водоотводных каналов.
Сильные дожди повлияли и на обстановку в Андаманском море. По прогнозам тайских метеорологов, высота волн в районе Пхукета может достигать одного-двух метров, а во время гроз превышать два метра. Ранее морские власти временно ограничивали выход в открытое море небольших судов длиной менее семи метров. Туристам, планирующим морские экскурсии, в том числе поездки на острова Пхи-Пхи и Симиланские острова, рекомендуют заранее уточнять возможность проведения поездок у организаторов.
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Когда на Пхукете закончится непогода?
По прогнозу Метеорологического департамента Таиланда, 29 октября остается одним из наиболее неблагоприятных дней. На западном побережье южной части страны грозы ожидаются примерно на 70% территории, а в отдельных районах Пхукета возможны очень сильные осадки.
В пятницу, 30 октября, дожди продолжатся, однако их интенсивность, по предварительным прогнозам, должна уменьшиться. Температура воздуха составит около +25…+33 градусов. В субботу, 31 октября, на острове по-прежнему возможны кратковременные ливни и грозы, хотя между ними ожидаются и периоды более спокойной погоды.
Наиболее заметное улучшение прогнозируется на воскресенье, 1 ноября. В дневные часы ожидается преимущественно солнечная погода, а температура может подняться до +34 градусов. Однако уже в понедельник, 2 ноября, вероятность дождей вновь возрастет. Осадки также возможны 3 и 4 ноября.
В целом тайские метеорологи ожидают постепенного ослабления интенсивности дождей в регионе с 30 октября по 3 ноября. Тем не менее отдельные сильные ливни в этот период полностью не исключаются.