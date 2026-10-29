Стихия обрушилась на туристический рай: Пхукет затапливает, власти объявили красный уровень опасности

В то же время ситуация на острове остается неоднородной. По информации местных властей на 10:00 утра 29 октября, в большинстве пострадавших районов вода уже спала, а коммунальные службы приступили к очистке дорог и территорий от грязи, мусора и камней. В Патонге основные дороги удалось вновь открыть для движения. Однако опасность новых подтоплений сохраняется, особенно в низинах и районах, расположенных рядом с горными склонами.