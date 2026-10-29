Стихия обрушилась на туристический рай: Пхукет затапливает, власти объявили красный уровень опасности
Фото: VIA REUTERS
Сильные ливни превратили улицы Пхукета в реки. Местным жителям и туристам приходится передвигаться по затопленным дорогам.
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Стихия обрушилась на туристический рай: Пхукет затапливает, власти объявили красный уровень опасности

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Популярный тайский курорт Пхукет столкнулся с серьезными последствиями проливных дождей. Улицы превратились в реки, потоки грязи и камней повредили здания и автомобили, а в некоторых районах власти объявили красный уровень опасности. Несмотря на то что вода постепенно отступает, синоптики предупреждают: непогода еще не закончилась.

На Пхукете уже несколько дней продолжаются мощные тропические ливни, которые привели к масштабным локальным наводнениям, оползням и повреждению инфраструктуры. Особенно сложная ситуация сложилась в популярных туристических районах Патонг, Ката, Карон и Чалонг. В некоторых местах вода затопила дороги, магазины, гостиницы и жилые дома, а потоки грязи, камней и мусора с холмов серьезно осложнили движение транспорта.

Фото: VIA REUTERS
После мощных потоков воды улицы Пхукета оказались завалены грязью, камнями и мусором. Для расчистки дорог задействовали тяжелую технику.
После мощных потоков воды улицы Пхукета оказались завалены грязью, камнями и мусором. Для расчистки дорог задействовали тяжелую технику.

По данным провинциального управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, только за ночь на 29 октября на острове зафиксировали 55 участков подтопления. 

Одним из наиболее пострадавших районов стал Патонг. Еще 26 октября мощные потоки воды, грязи и камней обрушились с окружающих холмов на улицы курорта. Особенно серьезные разрушения зафиксировали в районе улицы Нанай, где пострадали жилые здания, гостиницы, магазины, бары и массажные салоны. Вода и грязь повредили припаркованные автомобили и мотоциклы, а некоторые дороги оказались практически непроходимыми.

Фото: Phuket province's Public Relatio
Сход грязевых и каменных потоков нанес серьезный ущерб инфраструктуре Пхукета. В отдельных местах автомобили оказались заблокированы среди камней и обломков.
Сход грязевых и каменных потоков нанес серьезный ущерб инфраструктуре Пхукета. В отдельных местах автомобили оказались заблокированы среди камней и обломков.

По предварительным данным местных властей, последствия стихии в Патонге затронули более 100 домовладений и предприятий. Один из местных депутатов оценил ущерб от наводнения и оползней примерно в 100 миллионов батов. При этом речь идет лишь о предварительной оценке, поскольку восстановительные работы продолжаются и окончательный масштаб разрушений еще предстоит установить.

Ситуация осложнилась 28 и 29 октября, когда на остров вновь обрушились сильные дожди. В районе Ката и Карон вода затопила отдельные участки дорог, а утром 29 октября движение по дороге Кхок Танот пришлось временно перекрыть. В Чалонге подтопления наблюдались возле храмов, торговых центров и на перекрестках, где движение легковых автомобилей и мотоциклов оказалось затруднено. Сообщения о скоплении воды также поступали из Раваи, Калима и города Пхукет.

Утром 29 октября власти города Пхукет объявили красный уровень предупреждения из-за повышения уровня воды в канале Банг Яй. Жителям и владельцам предприятий, расположенных вдоль канала, рекомендовали срочно перенести электроприборы, ценные вещи и другое имущество на верхние этажи или возвышенности. Опасения связаны с тем, что продолжительные осадки и потоки воды из соседних районов могут привести к выходу канала из берегов.

В то же время ситуация на острове остается неоднородной. По информации местных властей на 10:00 утра 29 октября, в большинстве пострадавших районов вода уже спала, а коммунальные службы приступили к очистке дорог и территорий от грязи, мусора и камней. В Патонге основные дороги удалось вновь открыть для движения. Однако опасность новых подтоплений сохраняется, особенно в низинах и районах, расположенных рядом с горными склонами.

Отдельную тревогу вызывает риск новых оползней. После нескольких дней интенсивных осадков почва на холмах сильно насыщена влагой, поэтому даже очередной сравнительно непродолжительный ливень может спровоцировать движение грунта, камней и грязи. Власти призывают жителей и туристов соблюдать осторожность возле склонов, ручьев и водоотводных каналов.

Сильные дожди повлияли и на обстановку в Андаманском море. По прогнозам тайских метеорологов, высота волн в районе Пхукета может достигать одного-двух метров, а во время гроз превышать два метра. Ранее морские власти временно ограничивали выход в открытое море небольших судов длиной менее семи метров. Туристам, планирующим морские экскурсии, в том числе поездки на острова Пхи-Пхи и Симиланские острова, рекомендуют заранее уточнять возможность проведения поездок у организаторов.

Когда на Пхукете закончится непогода?

По прогнозу Метеорологического департамента Таиланда, 29 октября остается одним из наиболее неблагоприятных дней. На западном побережье южной части страны грозы ожидаются примерно на 70% территории, а в отдельных районах Пхукета возможны очень сильные осадки.

В пятницу, 30 октября, дожди продолжатся, однако их интенсивность, по предварительным прогнозам, должна уменьшиться. Температура воздуха составит около +25…+33 градусов. В субботу, 31 октября, на острове по-прежнему возможны кратковременные ливни и грозы, хотя между ними ожидаются и периоды более спокойной погоды.

Наиболее заметное улучшение прогнозируется на воскресенье, 1 ноября. В дневные часы ожидается преимущественно солнечная погода, а температура может подняться до +34 градусов. Однако уже в понедельник, 2 ноября, вероятность дождей вновь возрастет. Осадки также возможны 3 и 4 ноября.

В целом тайские метеорологи ожидают постепенного ослабления интенсивности дождей в регионе с 30 октября по 3 ноября. Тем не менее отдельные сильные ливни в этот период полностью не исключаются.

Темы

ПхукетТаиландAssociated Press

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