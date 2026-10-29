Водители автобусов уходят в грузоперевозки. Кто будет возить латвийских пассажиров?

Руководитель ассоциации пояснил, что во время подготовки предложений для долгосрочных контрактов уровень оплаты труда был значительно ниже нынешнего. Предыдущий долгосрочный конкурс на региональные общественные перевозки начался еще в 2019 году. В условиях конкурса было предусмотрено, что в первые четыре года действия договора минимальная оплата труда водителей должна составлять 5 евро в час. В следующие три года она повышалась до 5,5 евро в час, а в последние три года срока действия договора - до 6,05 евро в час.