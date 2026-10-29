Водители автобусов уходят в грузоперевозки. Кто будет возить латвийских пассажиров?
В Латвии не хватает водителей пассажирских автобусов, а одна из главных причин - зарплаты, которые уступают заработкам в грузоперевозках. Перевозчики вынуждены доплачивать сотрудникам из собственных средств, поскольку условия государственных контрактов не позволяют своевременно повышать оплату труда.
Президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс заявил, что сейчас отрасль испытывает нехватку водителей и необходимо думать о повышении их заработной платы. По его словам, некоторые водители автобусов оказываются в таком положении, потому что потеряли предыдущую работу и решили сменить профессию. Но становится ли работа водителем автобуса профессией, которую молодые люди сознательно выбирают для своего будущего?
"К сожалению, нет. Одна из причин - заработная плата. Нужно сказать, что, к сожалению, оплата труда в региональных пассажирских перевозках сейчас не вполне конкурентоспособна по сравнению с зарплатами водителей грузового транспорта. Поэтому в отрасли не хватает водителей автобусов".
Выгоднее работать в грузоперевозках
Ошениекс объяснил, что раньше любой водитель, имевший водительское удостоверение категории D, которое позволяет управлять большими автобусами, должен был также иметь права категории C, дающие возможность управлять грузовым транспортом. Таким образом, водитель мог выбирать: работать с пассажирами за меньшую зарплату или перевозить грузы за более высокую. "Нередко выбирают грузовой транспорт".
Что касается заработной платы водителей автобусов, то в сфере регионального общественного транспорта, где заказчиком выступает государство, предприятия находятся в определенной роли заложников.
"С учетом долгосрочных договоров, в которых индексация цен предусмотрена за десять лет всего дважды - после первых четырех лет и через шесть лет с начала действия договора, - возможности компаний пересматривать зарплаты водителей ограничены".
Нынешняя ситуация ненормальна
Сейчас перевозчики повышают зарплаты за собственный счет, чтобы удержать водителей в своих компаниях. Однако, по словам главы ассоциации, такая ситуация ненормальна, поскольку фактически многие предприятия оплачивают часть заработной платы водителей из собственного кармана.
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Руководитель ассоциации пояснил, что во время подготовки предложений для долгосрочных контрактов уровень оплаты труда был значительно ниже нынешнего. Предыдущий долгосрочный конкурс на региональные общественные перевозки начался еще в 2019 году. В условиях конкурса было предусмотрено, что в первые четыре года действия договора минимальная оплата труда водителей должна составлять 5 евро в час. В следующие три года она повышалась до 5,5 евро в час, а в последние три года срока действия договора - до 6,05 евро в час.
Отрасли ставят в упрек, что перевозчики могли предложить более высокую зарплату, однако следует учитывать, что они участвовали в конкурсе и конкурировали друг с другом. "Поэтому в тот момент заработная плата не могла соответствовать экономической ситуации. Уже во время проведения закупок она была ниже уровня, обусловленного экономической ситуацией. Сейчас перевозчики пытаются повышать оплату труда, но в значительной степени это происходит за счет собственных доходов компаний". При этом государство сейчас не компенсирует повышение зарплат водителей сверх сумм, предусмотренных контрактами.
Положительным моментом стало то, что в последнее время продвигается идея ежегодной индексации. "В таком случае у нас появится возможность пытаться каждый год повышать зарплаты водителей. Но пока долгосрочные договоры не изменены, мы не можем этого делать", - пояснил Ошенекс.
Заказчик установил значительно более высокую оплату труда
О том, что зарплаты, предусмотренные долгосрочными договорами, не соответствуют нынешней экономической ситуации, свидетельствует и последний конкурс. В двух лотах - Цесисском, Сигулдском и Лимбажском краях - заказчик установил для водителей автобусов оплату труда до 12 евро в час, сообщил глава ассоциации. За такое предложение можно было получить максимальное количество баллов. Минимальная зарплата установлена не была, однако в условиях конкурса предусматривалась шкала оплаты труда, в соответствии с которой участники получали определенное количество баллов и могли выиграть конкурс. "Таким образом, сложилась ситуация, когда сам заказчик создал искусственное искажение конкуренции в вопросе оплаты труда водителей автобусов".
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Водителям, которые работают на маршрутах, относящихся к последним лотам, государство установило более высокую оплату труда, чем предусмотрено долгосрочными договорами.
Некоторые водители заняты только утром и вечером
Ошениекс не стал называть диапазон зарплат водителей, поскольку заработок каждого сотрудника может отличаться. На него влияют как регион работы, так и количество отработанных часов.
В региональных пассажирских перевозках одни водители обслуживают только местные маршруты, другие ездят также между городами. "У тех, кто работает и на междугородних маршрутах, рабочий день более загружен, чем у тех, кто выполняет только местные рейсы".
Во многие волости рейсы предусмотрены только утром и вечером. При этом компании стараются оплачивать водителям и середину дня, когда они не управляют автобусами и не перевозят пассажиров. Вместе с тем есть и водители, которые работают больше часов, чем обычно.
Как правило, водители получают больше минимальной зарплаты, однако на предприятиях в регионах их заработок может лишь незначительно превышать минимальный уровень. В других компаниях оплата труда существенно выше минимальной зарплаты. "Мне трудно назвать диапазон зарплат водителей", - сказал Ошениекс, предположив, что зарплата до вычета налогов может составлять около 1500 евро. "Это не несколько тысяч евро".
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По данным Службы государственных доходов, которые привел глава ассоциации, месячная зарплата водителей автобусов составляет от 1135 до 1971 евро до вычета налогов.