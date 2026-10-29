Записаться к врачу онлайн по-прежнему нельзя. В NVD объяснили, где искать информацию
В настоящее время невозможно точно спрогнозировать, когда жителям снова станет доступен сайт rindapiearsta.lv, поскольку продолжается работа по устранению обнаруженной уязвимости в системе безопасности, сообщили в Национальной службе здравоохранения (NVD).
Как поясняется на сайте NVD, если указанная в отчете услуга временно не предоставляется в конкретном медицинском учреждении, в таблице это отмечено буквой "N". Цифра "5" означает, что очереди на услугу нет либо ожидание составляет менее пяти дней.
В NVD отмечают, что медицинские учреждения собирают и предоставляют информацию о примерных сроках ожидания для публикации на сайте rindapiearsta.lv один раз в месяц.
Чтобы узнать, какие учреждения предоставляют оплачиваемые государством медицинские услуги и каковы примерные сроки ожидания, а также получить ответы на вопросы, жители могут обратиться в Центр обслуживания клиентов NVD. Для этого можно позвонить на бесплатный информационный телефон 80001234 или написать на электронную почту nvd@vmnvd.gov.lv.
Центр обслуживания клиентов работает с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, а по пятницам - с 8:30 до 15:00.
Узнать о сроках ожидания и записаться на прием также можно, связавшись с регистратурой интересующего медицинского учреждения.
Ранее сообщалось, что в языке программирования PHP были обнаружены две критические уязвимости, которые могли позволить злоумышленникам выполнять команды в системе без предварительной аутентификации. Использование этих уязвимостей могло дать неавторизованному пользователю возможность выполнять любые команды в затронутой системе. PHP широко применяется при создании сайтов, поэтому обнаруженные проблемы представляют существенную угрозу для большого количества систем.
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Вечером 21 октября из-за выявленных на глобальном уровне критических уязвимостей в PHP доступ к ряду интернет-сайтов государственных учреждений Латвии был ограничен.
Первоначально Cert.lv сообщила, что доступ к нескольким цифровым ресурсам Латвии временно ограничен из-за рубежа. Позже Государственная канцелярия объявила о решении временно приостановить доступ к Единой платформе сайтов (TVP), чтобы защитить ее от возможных кибератак. Согласно информации на сайте Кабинета министров, на этой платформе размещены 165 сайтов государственных учреждений и самоуправлений.
26 октября была обнаружена новая уязвимость в PHP. Однако использовать ее потенциально можно лишь в очень специфических условиях при определенной конфигурации системы, поэтому экстренные обновления для ее устранения выпускать не планируется, сообщила агентству LETA организация по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv.
Работа сайтов государственного сектора практически полностью восстановлена. Некоторые ресурсы возобновили работу частично, обеспечив основные функции. Решение о восстановлении доступа к ресурсам из-за рубежа каждый владелец сайта принимает самостоятельно, оценивая процесс установки обновлений и тестирования. Однако к вечеру понедельника большинство ресурсов стали доступны и из-за границы. Портал latvija.lv и Единая платформа сайтов также доступны для использования из-за рубежа.
Новые уязвимости могут обнаруживаться и в дальнейшем. Владельцам и администраторам ресурсов необходимо следить за информацией об обновлениях и устанавливать их сразу после выхода.