Записаться к врачу онлайн по-прежнему нельзя. В NVD объяснили, где искать информацию

26 октября была обнаружена новая уязвимость в PHP. Однако использовать ее потенциально можно лишь в очень специфических условиях при определенной конфигурации системы, поэтому экстренные обновления для ее устранения выпускать не планируется, сообщила агентству LETA организация по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv.