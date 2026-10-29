Испания в трауре, страна требует ответов: что происходит после страшной катастрофы, унесшей десятки жизней
Испания переживает один из самых тяжелых дней за последние годы. После столкновения двух скоростных поездов, унесшего не менее 68 жизней, в стране объявлен трехдневный траур, началось расследование возможной роковой ошибки, а трагедия уже превратилась в серьезное политическое испытание для правительства. На фоне растущего общественного возмущения железнодорожники вышли на забастовку, а оппозиция требует ответить на главный вопрос: насколько безопасны испанские поезда?
Утро четверга, 29 октября, Испания встретила с приспущенными государственными флагами. Накануне неподалеку от населенного пункта Урда в провинции Толедо скоростной поезд государственной компании Renfe врезался в стоявший на путях состав частного оператора Iryo. Столкновение оказалось настолько сильным, что несколько вагонов сошли с рельсов, а часть из них упала с насыпи.
По данным на утро четверга, погибли не менее 68 человек, более ста получили травмы. В больницах автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча оставались 53 пострадавших. Спасатели продолжают поисковые работы, поэтому власти не исключают увеличения числа погибших.
Однако последствия трагедии уже вышли далеко за пределы места крушения. Всего за девять месяцев Испания пережила две крупные железнодорожные катастрофы, и теперь речь идет не только об установлении причин очередной аварии, но и о доверии к системе скоростных железных дорог, которая долгие годы считалась одной из главных гордостей страны.
Три дня траура: страна прощается с погибшими
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил общенациональный траур с 29 по 31 октября включительно. Соответствующий указ, подписанный королем Филиппом VI, опубликован в официальном государственном бюллетене. На протяжении трех дней испанские флаги будут приспущены на государственных зданиях, в дипломатических представительствах за рубежом и на кораблях военно-морского флота.
В среду вечером по всей стране прошли минуты молчания. Люди собрались на площадях Мадрида, Барселоны, Валенсии, Севильи, Толедо и других городов. Испанцы приносили цветы и выражали соболезнования семьям погибших. Власти отдельных автономных сообществ также объявили собственный траур, а политические партии начали отменять запланированные мероприятия.
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Слова поддержки поступили и из-за рубежа. Европейские лидеры выразили соболезнования семьям погибших, а трагедия в Испании стала одной из главных тем международных новостей.
Спасательные работы продолжаются, родственники ждут новостей
Несмотря на объявленный траур, в районе катастрофы работа не прекращалась даже ночью. Более 500 спасателей, пожарных, военных и сотрудников правоохранительных органов занимались разбором обломков и поиском людей, которые могли остаться внутри искореженных вагонов. Утром четверга к поискам планировалось привлечь кинологов, а тяжелая техника продолжила поднимать и перемещать поврежденные части составов.
В Институт судебной медицины Толедо к утру 29 октября доставили тела 52 погибших. Для установления личностей задействованы судебно-медицинские эксперты, которые проводят вскрытия и необходимые исследования. Процесс опознания осложняется масштабом катастрофы и состоянием некоторых тел.
Особенно тяжело приходится семьям, которые до сих пор не получили известий о близких. На месте трагедии и в больницах работают психологи, организована помощь родственникам пассажиров. Государственный железнодорожный оператор Renfe открыл специальные центры поддержки в Мадриде, Кордове и Севилье, где семьи могут получить информацию и психологическую помощь.
Компания также открыла круглосуточные пункты поддержки на крупных вокзалах и специальную телефонную линию для пострадавших и их близких.
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Роковая команда: что удалось выяснить следователям
Одним из важнейших результатов первых суток расследования стала предварительная реконструкция событий, предшествовавших катастрофе. По информации министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, около 8:30 утра 28 октября на 63-километровом участке скоростной магистрали произошел компьютерный сбой системы безопасности LZB. Автоматика остановила сразу шесть поездов.
В подобных ситуациях дальнейшее движение регулируется диспетчерами. Однако, как выяснилось, около 8:36 из центра управления движением в Мадриде машинисту поезда Renfe разрешили продолжить путь в обычном режиме, несмотря на действовавший запрещающий сигнал. Впереди при этом находился неподвижный поезд Iryo, который не смог восстановить движение.
Через 17 минут, преодолев около 25 километров, состав Renfe врезался в стоявший поезд. По предварительным данным, перед столкновением его скорость могла достигать 200 километров в час. Министр транспорта назвал решение диспетчерского центра необъяснимым.
Особое внимание привлекли записи переговоров, обнародованные испанскими СМИ. Согласно аудиозаписям, диспетчерский центр разрешил машинисту Renfe возобновить движение в обычном режиме. Сам машинист переспросил, действительно ли ему разрешено двигаться с обычной скоростью, и получил утвердительный ответ.
Между тем в случае отказа основной системы безопасности предусмотрен особый режим движения, при котором скорость ограничивается 40 километрами в час, чтобы машинист мог остановиться перед возможным препятствием.
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Еще более тревожная подробность заключается в том, что машинист поезда Iryo сообщила диспетчерам о невозможности продолжить путь. Однако состав Renfe, который двигался следом, по имеющимся данным, так и не получил предупреждения о стоявшем впереди поезде.
Следователям теперь предстоит выяснить, почему было дано разрешение продолжать движение в обычном режиме, какие сведения имелись у диспетчеров и почему они не смогли предотвратить столкновение. При этом окончательная причина трагедии еще не установлена. Проводятся судебное и техническое расследования, в ходе которых предстоит изучить переговоры диспетчеров с машинистами, данные бортовых регистраторов и работу систем безопасности.
На проблемном участке уже происходили сбои
Утром четверга испанские журналисты обнародовали информацию, которая может поставить перед властями новые неудобные вопросы. Согласно данным железнодорожного оператора инфраструктуры Adif, изученным радиостанцией Cadena SER, с 2024 года на участках магистрали в районе Урды фиксировались девять случаев неисправностей сигнализации.
Три инцидента произошли в 2024 году, два – в 2025-м и еще четыре – в 2026 году. Два из последних случаев были связаны с кражей кабеля. Предыдущую неисправность зафиксировали 7 июля, менее чем за четыре месяца до катастрофы.
Кроме того, журналисты выяснили, что еще в 2024 году испанская комиссия по расследованию железнодорожных происшествий рекомендовала принять дополнительные меры из-за опасности человеческой ошибки после другого инцидента, произошедшего на станции Куэнка-Фернандо-Собель. Тогда скоростной поезд проехал на запрещающий сигнал.
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Дополнительные вопросы вызывает и состояние оборудования. На линии Мадрид – Севилья до сих пор используется система безопасности LZB, введенная вместе с первой испанской скоростной магистралью в 1992 году. На других направлениях ее уже заменили более современной европейской системой ERTMS. По информации испанских специалистов, модернизацию линии Мадрид – Севилья планировалось завершить в следующем году.
Однако важно учитывать, что прежние неполадки не обязательно были связаны с причиной нынешней катастрофы. Пока нет доказательств того, что именно эти технические проблемы привели к столкновению 28 октября.
Вторая катастрофа за девять месяцев: Санчес обещает разобраться
Для правительства Испании особенно болезненным обстоятельством стало то, что трагедия произошла менее чем через год после другого крупного железнодорожного происшествия. В январе 2026 года при столкновении поездов в районе Адамуз в провинции Кордова погибли 46 человек. Оба происшествия произошли на скоростной магистрали, связывающей Мадрид с Андалусией.
Премьер-министр Педро Санчес, посетивший место крушения, признал, что две подобные катастрофы за один год являются недопустимыми. Он пообещал установить все обстоятельства произошедшего и принять необходимые меры для восстановления доверия граждан к железнодорожной системе.
"Если имела место халатность, об этом станет известно. Если обнаружатся недостатки в системе безопасности, мы отреагируем со всей решительностью", – заявил глава правительства.
Вместе с тем Санчес подчеркнул, что предварительные сведения указывают на разные причины январской и октябрьской катастроф. Делать окончательные выводы, по его словам, должны независимые следователи и судебные органы.
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Под давлением оказался и министр транспорта Оскар Пуэнте. Журналисты уже задали ему вопрос о возможной отставке после второй крупной аварии за время его работы. Министр ответил, что сейчас полностью сосредоточен на выяснении обстоятельств трагедии, а не на собственном политическом будущем.
Трагедия обострила политический кризис перед выборами
Столкновение поездов произошло в крайне непростой для Испании политический момент. Уже 29 ноября в стране должны состояться досрочные парламентские выборы, а правительство Санчеса находится под сильным давлением оппозиции.
К этому времени социалистам приходится сталкиваться с недовольством населения дорогим жильем, спорами вокруг миграционной политики и коррупционными обвинениями, которые затрагивают окружение премьер-министра. Новая железнодорожная катастрофа добавила к этим проблемам вопрос, непосредственно связанный с безопасностью граждан.
Большинство ведущих политических партий после трагедии приостановили предвыборные мероприятия. Однако уже через несколько часов стало ясно, что сохранить политическое перемирие не удастся.
Лидер оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо потребовал немедленного расследования и полной независимой проверки железнодорожной инфраструктуры Испании. Он заявил, что граждане должны знать, в каком состоянии находятся пути и системы безопасности, какие предупреждения поступали после январской катастрофы и какие меры предпринимались. "Скорбь не обязывает нас молчать", – подчеркнул политик. При этом Фейхоо отметил, что сейчас необходимо прежде всего проявить уважение к погибшим и их семьям, а вопрос политической ответственности предстоит обсудить позднее.
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Еще жестче выступил лидер правой партии Vox Сантьяго Абаскаль. В отличие от других крупных партий, Vox не стала отменять предвыборные выступления. Абаскаль обвинил правительство в деградации инфраструктуры и заявил, что траур не должен использоваться как повод для прекращения политической критики. Более того, он заранее выразил недоверие к объяснениям властей относительно причин катастрофы.
Требования расследовать состояние железнодорожной сети звучат не только справа. Левая коалиция Frente Amplio также выступила за независимую проверку и установление как технической, так и политической ответственности. Представители коалиции подчеркнули, что два столь серьезных происшествия за один год нельзя считать допустимыми.
Машинисты вышли на забастовку, требуя большей безопасности
Еще одним символичным событием стало начало общенациональной забастовки машинистов Renfe в четверг, 29 октября. Ее организовал профсоюз Semaf, который требует структурных изменений в системе железнодорожной безопасности, улучшения условий работы и выполнения ранее достигнутых соглашений.
Примечательно, что забастовка была объявлена задолго до катастрофы в Урде. Однако после столкновения поездов профсоюз решил не отменять акцию, подчеркнув, что вопросы безопасности остаются нерешенными.
Представители работников утверждают, что согласованные ранее изменения внедряются слишком медленно. В частности, речь идет об улучшении связи в опасных ситуациях, надежности подвижного состава и дополнительных мерах защиты машинистов. При этом профсоюз призвал не спешить с выводами о причинах катастрофы и дождаться результатов расследования.
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Из-за забастовки движение поездов 29 октября существенно ограничено. Дополнительные сложности возникли после закрытия скоростной линии между Мадридом и Андалусией. Renfe организует альтернативное сообщение по обычным железнодорожным путям, а с 30 октября планирует расширить возможности перевозки пассажиров между столицей и южными регионами.
Авиакомпания Iberia также объявила о дополнительных рейсах в Малагу и Севилью, чтобы помочь пассажирам, которые не могут воспользоваться железной дорогой. Перевозчик увеличил количество мест на этих направлениях и установил временный потолок цен: до 8 ноября билеты экономкласса между Мадридом и Андалусией будут стоить не более 99 евро за перелет в одну сторону.
Что будет дальше?
В ближайшие дни внимание испанского общества будет сосредоточено сразу на нескольких вопросах. Первый – завершение спасательных работ и установление личностей всех погибших. Второй – результаты расследования действий диспетчерского центра, от решений которого, согласно предварительной версии, могла зависеть судьба сотен пассажиров.
Но есть и более масштабная проблема. Испания располагает одной из крупнейших сетей высокоскоростных железных дорог в мире, и происходящее заставляет пересмотреть представления о ее безопасности. Как отмечает Reuters со ссылкой на данные Европейской комиссии, в 2018-2022 годах страна направляла на скоростные магистрали в среднем около 1,5 млрд евро ежегодно, однако лишь примерно 16% этих средств предназначалось для обслуживания, обновления и модернизации существующей инфраструктуры. Основная часть инвестиций шла на строительство новых линий. Это распределение расходов не доказывает связи с нынешней аварией, но делает вопрос о приоритетах финансирования особенно актуальным.