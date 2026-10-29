Испания в трауре, страна требует ответов: что происходит после страшной катастрофы, унесшей десятки жизней

Но есть и более масштабная проблема. Испания располагает одной из крупнейших сетей высокоскоростных железных дорог в мире, и происходящее заставляет пересмотреть представления о ее безопасности. Как отмечает Reuters со ссылкой на данные Европейской комиссии, в 2018-2022 годах страна направляла на скоростные магистрали в среднем около 1,5 млрд евро ежегодно, однако лишь примерно 16% этих средств предназначалось для обслуживания, обновления и модернизации существующей инфраструктуры. Основная часть инвестиций шла на строительство новых линий. Это распределение расходов не доказывает связи с нынешней аварией, но делает вопрос о приоритетах финансирования особенно актуальным.