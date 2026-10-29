Достаточно уведомить VID: в Латвии упростят розыгрыш товаров и услуг

Согласно законопроекту, коммерческая компания должна будет подать уведомление в VID не позднее чем за 10 рабочих дней до начала лотереи. VID проверит, соответствует ли указанная в уведомлении информация требованиям закона и не распространяются ли на проведение лотереи установленные законом ограничения.