Достаточно уведомить VID: в Латвии упростят розыгрыш товаров и услуг
Министерство финансов предлагает заменить разрешения, необходимые для проведения лотерей товаров и услуг лотерей, уведомлением Службы государственных доходов (VID). Это предусматривает законопроект, вынесенный на общественное обсуждение. Цель изменений — упростить проведение лотерей и снизить административную нагрузку.
Согласно законопроекту, коммерческая компания должна будет подать уведомление в VID не позднее чем за 10 рабочих дней до начала лотереи. VID проверит, соответствует ли указанная в уведомлении информация требованиям закона и не распространяются ли на проведение лотереи установленные законом ограничения.
Для проведения лотереи больше не потребуется разрешение VID, однако в предусмотренных законом случаях служба сможет запретить ее проведение. Также законопроект предусматривает ответственность за нарушения.
В законопроекте сохранены требования и ограничения, направленные на защиту интересов участников лотерей и общества. Информация об уведомленных лотереях и их правилах будет доступна публично.
Сохранен и действующий размер государственной пошлины — 25% от общей стоимости призового фонда, предлагаемого в лотерее.
Пересмотр порядка проведения лотерей предусмотрен в плане действий правительства. В него включено предложение Рабочей группы по сокращению бюрократии перейти от модели разрешений к уведомительному порядку. Правительство поручило Министерству финансов подготовить соответствующие изменения в регулировании и представить их на рассмотрение Кабинета министров, предусмотрев возможность подачи уведомлений в цифровом формате.
Общественное обсуждение продлится до 12 ноября 2026 года. В этот период все желающие могут представить свои мнения и предложения по законопроекту.
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