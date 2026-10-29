МИД Латвии выпустил предупреждение для путешественников в Непале
Фото: Kalle Kortelainen/Unsplash
Собираетесь в Непал? МИД Латвии предупреждает о мощном циклоне.
В Латвии

МИД Латвии выпустил предупреждение для путешественников в Непале

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Латвийцев, которые уже находятся в Непале или собираются туда отправиться в ближайшие дни, предупредили об опасных погодных условиях. С 29 по 31 октября страну может накрыть мощный циклон, угрожающий наводнениями, снежными бурями и лавинами. Туристам рекомендуют пересмотреть планы.

Консульский департамент Министерства иностранных дел Латвии выступил с предупреждением, призвав жителей, которые находятся в Непале или собираются посетить страну с 29 по 31 октября, соблюдать особую осторожность.

"Согласно информации, распространенной местными службами, с 29 по 31 октября в Непале ожидается влияние циклона, который вызовет экстремальные погодные условия на всей территории страны", - сообщает департамент.

МИД Латвии призывает всех граждан страны, которые находятся в Непале или планируют туда отправиться, соблюдать особую осторожность в связи с мощным циклоном. Основные риски и регионы, которые могут пострадать:

  • Очень сильные дожди и угроза наводнений: провинции Багмати, Лумбини, Мадхеш и Гандаки.
  • Сильные продолжительные дожди: провинции Коши, Карнали и Судурпашчим.
  • Высокий риск сильных снегопадов, снежных бурь и лавин: горные районы и Гималаи.

Министерство настоятельно рекомендует отменить или отложить походы и поездки в высокогорные районы Гималаев. Также предупреждается о возможных масштабных перебоях в автомобильном и авиационном сообщении.

МИД призывает путешественников следить за местными СМИ и соблюдать указания и рекомендации местных властей. Власти Непала и спасательные службы реагируют на происходящее, однако ситуация может быстро меняться. Если вы находитесь в регионе, следуйте указаниям правительства Непала и местных учреждений, соблюдайте повышенную осторожность и учитывайте быстро меняющиеся условия. Актуальная информация о развитии ситуации доступна на сайте Совета по туризму Непала.

Правительство Непала организовало бесплатную экстренную телефонную линию 1234 и специальную службу 1144, доступную на территории страны.

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