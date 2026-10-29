МИД Латвии выпустил предупреждение для путешественников в Непале

МИД призывает путешественников следить за местными СМИ и соблюдать указания и рекомендации местных властей. Власти Непала и спасательные службы реагируют на происходящее, однако ситуация может быстро меняться. Если вы находитесь в регионе, следуйте указаниям правительства Непала и местных учреждений, соблюдайте повышенную осторожность и учитывайте быстро меняющиеся условия. Актуальная информация о развитии ситуации доступна на сайте Совета по туризму Непала.