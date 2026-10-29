Тысячи жителей Латвии имеют неоплаченные долги - у некоторых суммы превышают 5000 евро
Неоплаченный счет за электричество, отопление или телефон может обернуться проблемами даже для тех, кто никогда не брал кредит. Согласно новому исследованию Бюро кредитной информации, более 6% жителей Латвии имеют непогашенные долги за различные услуги. Причем у некоторых задолженность достигает нескольких тысяч евро.
Около 6% жителей Латвии признают, что имеют непогашенные задолженности, не связанные с банковскими кредитами и другими займами. Речь идет, например, о неоплаченных коммунальных услугах, электричестве, телефонной связи или парковке автомобиля. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного Бюро кредитной информации совместно с исследовательским агентством Norstat. При этом подавляющее большинство опрошенных – 92% – заявили, что подобных долгов у них нет. Еще 2% респондентов не смогли или не захотели ответить на этот вопрос.
Исполнительный директор Бюро кредитной информации Интарс Микельсонс отмечает, что, говоря о долгах, люди чаще всего подразумевают банковские кредиты или другие займы. Однако даже неоплаченные счета за повседневные услуги способны повлиять на кредитную историю человека.
"Это особенно актуально сейчас, когда только начался отопительный сезон, который из-за геополитических событий и колебаний цен на энергоресурсы может оказаться дорогим. С ростом расходов домохозяйств увеличивается и риск того, что у жителей возникнут трудности со своевременной оплатой коммунальных и других услуг", – предупреждает Микельсонс.
Кто чаще всего оказывается в долгах
Исследование показало, что задолженности за услуги несколько чаще встречаются среди мужчин. Наиболее распространены такие долги в двух возрастных группах: среди жителей от 40 до 49 лет и молодежи от 18 до 29 лет. В обеих группах о наличии задолженностей сообщили по 10% опрошенных.
Реже всего неоплаченные обязательства встречаются среди пожилых людей в возрасте от 60 до 74 лет – лишь у 3% респондентов этой возрастной категории.
У каждого шестого должника – три и более задолженности
Более половины жителей, имеющих долги за услуги, сталкиваются только с одной неоплаченной задолженностью. Таких оказалось 52%.
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Еще 18% должников имеют два непогашенных обязательства, а 17%, то есть примерно каждый шестой, – три и более. При этом 13% респондентов не смогли или не захотели назвать количество своих долгов.
Суммы задолженностей также существенно различаются. У большинства они относительно небольшие:
- 43% должников должны не более 500 евро.
- 14% имеют задолженность от 501 до 1000 евро.
- 13% задолжали от 1001 до 2000 евро.
- Еще у 13% общая сумма долгов превышает 2000 евро.
При этом почти у каждого десятого должника общая задолженность превышает 5000 евро.
Даже небольшой долг может создать проблемы
В Бюро кредитной информации предупреждают, что последствия неоплаченных счетов могут проявиться спустя длительное время. Даже сравнительно небольшая задолженность, если ее долго не погашать, способна осложнить получение кредита или покупку товаров в рассрочку.
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"Даже относительно небольшой долг, который долгое время остается неоплаченным, может создать сложности в будущем, например при обращении за кредитом или покупке товаров в рассрочку", – подчеркивает Интарс Микельсонс.
Специалисты напоминают, что кредитная история формируется не только на основании информации о полученных займах и их погашении. В нее также могут попадать сведения об определенных просроченных платежах, не связанных с кредитованием. Поэтому даже тем жителям, у которых нет ни одного кредита, важно следить за своевременной оплатой повседневных счетов.
Исследование провело агентство Norstat по заказу Бюро кредитной информации. В опросе приняли участие 1002 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.