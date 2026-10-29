Тысячи жителей Латвии имеют неоплаченные долги - у некоторых суммы превышают 5000 евро

Около 6% жителей Латвии признают, что имеют непогашенные задолженности, не связанные с банковскими кредитами и другими займами. Речь идет, например, о неоплаченных коммунальных услугах, электричестве, телефонной связи или парковке автомобиля. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного Бюро кредитной информации совместно с исследовательским агентством Norstat. При этом подавляющее большинство опрошенных – 92% – заявили, что подобных долгов у них нет. Еще 2% респондентов не смогли или не захотели ответить на этот вопрос.