Пока соседи идут вперед, Латвия топчется на месте - что происходит с бизнесом

В качестве одного из примеров различий между странами Балтии представитель Citadele приводит строительную отрасль. По его словам, в Литве активность в этом секторе значительно выше, чем в Латвии. Это, по оценке Бочканса, свидетельствует о большей уверенности литовских предпринимателей и инвесторов в экономических перспективах.