Пока соседи идут вперед, Латвия топчется на месте - что происходит с бизнесом
Латвийские предприниматели гораздо осторожнее своих соседей из Литвы и Эстонии оценивают перспективы развития бизнеса. Согласно исследованию банка Citadele, лишь четверть компаний в Латвии рассчитывают на увеличение оборота в течение ближайшего года. Однако это не означает, что предприниматели отказываются от инвестиций и планов развития.
Согласно подготовленному банком Citadele обзору предпринимательской среды, латвийские компании демонстрируют самый сдержанный оптимизм среди трех стран Балтии. Только 25% предпринимателей ожидают роста оборота в ближайшие 12 месяцев, тогда как 38% прогнозируют, что он останется на прежнем уровне, сообщает передача "900 sekundes".
Руководитель отдела обслуживания крупных предприятий банка Citadele Мартиньш Бочканс отмечает, что латвийские предприниматели традиционно осторожнее коллег из соседних стран. Тем не менее многие компании продолжают планировать инвестиции, искать новые возможности и приспосабливаться к меняющимся экономическим условиям.
По мнению экспертов, ожидание стабильного оборота не обязательно свидетельствует о застое. Скорее, оно отражает стремление предприятий сохранить устойчивость в условиях неопределенности. Среди основных факторов, влияющих на настроения бизнеса, называются геополитические риски, цены на энергоресурсы и процентные ставки.
Нехватку работников пытаются компенсировать технологиями
Одним из важных направлений развития латвийских предприятий становится внедрение современных технологий. В отдельных отраслях сохраняется нехватка рабочей силы, особенно сотрудников, занятых физическим трудом.
В связи с этим компании все чаще рассматривают возможности автоматизации производственных процессов, роботизации и использования искусственного интеллекта. Такие решения позволяют уменьшить зависимость от доступности работников и повысить эффективность деятельности.
Читайте продолжение после рекламы
Бочканс подчеркивает, что банки готовы финансировать проекты, направленные на развитие предприятий. Однако для более активного инвестирования необходимо также улучшать предпринимательскую среду и создавать условия, которые укрепят уверенность бизнеса в будущем.
Почему Литва опережает Латвию
В качестве одного из примеров различий между странами Балтии представитель Citadele приводит строительную отрасль. По его словам, в Литве активность в этом секторе значительно выше, чем в Латвии. Это, по оценке Бочканса, свидетельствует о большей уверенности литовских предпринимателей и инвесторов в экономических перспективах.
Эксперт считает, что у Латвии по-прежнему есть возможности улучшить условия ведения бизнеса, повысить конкурентоспособность и стимулировать компании к более решительным действиям.