Латвию ждут "чрезвычайно тяжелые решения": что говорят политики о будущем страны
В Латвии пока нет ясности, какие партии войдут в состав следующего правительства. Кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс и представители "Объединенного списка" не исключают ни коалицию из двух или трех политических сил, ни даже правительство меньшинства. При этом будущему Кабинету министров уже предрекают непростые решения, связанные с сокращением государственных расходов.
Кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс ("Объединенный список") после первых переговоров с Национальным объединением и "Новым Единством" признал, что пока не представляет, какой будет следующая правящая коалиция. В интервью TV3 в четверг, 29 октября, он подчеркнул, что все варианты политического сотрудничества по-прежнему остаются открытыми.
Аналогичную позицию в программе "Rīta panorāma" на Латвийском телевидении высказал министр юстиции, представитель "Объединенного списка" Эдвард Смилтенс. По его словам, рассматриваются различные модели – от правительства меньшинства до коалиции, в которую войдут две или три партии.
Смилтенс подчеркнул, что сейчас главная задача заключается не в распределении министерских портфелей, а в достижении договоренностей о принципах дальнейшей работы. Он также не видит необходимости торопиться с формированием правительства, поскольку принимаемые решения должны быть тщательно продуманы.
Впереди тяжелые решения и сокращение расходов
Одним из главных вызовов для нового правительства станет состояние государственных финансов. По словам Смилтенса, в ближайшие годы Латвии придется принимать "чрезвычайно тяжелые решения", чтобы стабилизировать финансовую ситуацию. В противном случае, предупредил политик, страна рискует столкнуться с серьезными проблемами. Именно поэтому "Объединенный список" проводит переговоры с парламентскими фракциями, пытаясь выяснить, готовы ли потенциальные партнеры поддержать необходимые меры.
Кулбергс также неоднократно подчеркивал необходимость ограничения бюджетных расходов. По его мнению, политики должны начать экономию с себя. Среди предложенных мер – сокращение депутатских компенсаций, представительских расходов министров и государственного финансирования партий. Зарплаты политиков он предлагает заморозить, но не снижать.
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Кандидат в премьеры считает, что предыдущие правительства проявляли чрезмерную уступчивость по отношению к представителям различных отраслей, слишком легко обещая им дополнительное финансирование без достаточных оснований. При этом Кулбергс ожидает от потенциальных партнеров прежде всего конкретных предложений по экономии бюджетных средств.
О чем удалось договориться с потенциальными партнерами
Первая официальная серия переговоров о формировании правительства началась в среду, 28 октября. Кулбергс встретился с представителями Национального объединения и "Нового Единства".
По его словам, обе политические силы в целом положительно восприняли предложенные направления реформ. Стороны согласились, что существующий подход к управлению государственными финансами необходимо менять, а будущему правительству предстоит ограничивать рост расходов и стимулировать экономическое развитие.
С "Новым Единством" удалось достичь принципиального согласия относительно необходимости пересмотра количества министерств и их функций, объединения государственных учреждений, централизации отдельных административных процессов и сокращения бюрократии.
Кроме того, обсуждались централизованное управление фондами Европейского союза, более эффективное использование государственной недвижимости и расширение применения искусственного интеллекта в государственном секторе.
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Представители Национального объединения также заявили, что по большинству вопросов удалось найти общее понимание. В частности, стороны согласились с необходимостью укрепления государственной безопасности, стимулирования экономического роста и повышения эффективности государственного управления.
Новая модель работы правительства и Сейма
"Объединенный список" намерен предложить партнерам новую систему политических договоренностей. Как пояснил Смилтенс, планируется подготовить два отдельных соглашения: одно будет регулировать работу правительства, а другое, более широкое, – деятельность Сейма.
Кулбергс, в свою очередь, представил потенциальным партнерам модель, предусматривающую три основных документа: план преобразований правительства, план преобразований Сейма и индивидуальные письма министрам с конкретными задачами и измеримыми целями. По мнению политика, такая система позволит четче распределить ответственность за принимаемые решения и результаты работы.
Кто может занять ключевые должности
Несмотря на то что в публичном пространстве уже обсуждаются фамилии возможных министров, Кулбергс утверждает, что официальные переговоры о кандидатурах пока не ведутся.
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Смилтенс также воздержался от обсуждения конкретных претендентов на министерские должности. Однако он допустил, что некоторые действующие министры от Национального объединения и "Нового Единства" могут сохранить свои посты в новом правительстве. При этом сам Смилтенс не исключил возможности занять должность председателя Сейма, если коллеги предложат ему выдвинуть свою кандидатуру.
По словам политика, окончательная договоренность о совместном составе президиума Сейма может быть достигнута в понедельник, 2 ноября.
Отвечая на вопрос о единстве депутатов "Объединенного списка", избранных в Сейм 15-го созыва, Смилтенс заверил, что политическое объединение остается полностью единым.
Когда станет известен состав новой коалиции
Переговоры о формировании правительства продолжатся в ближайшие дни. В пятницу, 30 октября, Кулбергс планирует встретиться с представителями партии "Прогрессивные", а в начале следующей недели – с партией "Латвия на первом месте".
Следующий раунд переговоров намечен после 4 ноября. До этого времени политические силы должны представить свои предложения и определить, насколько их позиции совпадают по ключевым вопросам.
Кулбергс также объяснил продолжительную паузу перед началом официальных консультаций необходимостью уделять значительное время переговорам о бюджете Европейского союза.