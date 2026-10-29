Латвию ждут "чрезвычайно тяжелые решения": что говорят политики о будущем страны

Смилтенс также воздержался от обсуждения конкретных претендентов на министерские должности. Однако он допустил, что некоторые действующие министры от Национального объединения и "Нового Единства" могут сохранить свои посты в новом правительстве. При этом сам Смилтенс не исключил возможности занять должность председателя Сейма, если коллеги предложат ему выдвинуть свою кандидатуру.