Не все так пасмурно: синоптики рассказали, какой будет погода в четверг
Фото: LETA
Четверг принесет в Латвию переменчивую погоду.
В Латвии

Не все так пасмурно: синоптики рассказали, какой будет погода в четверг

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В четверг, 29 октября, погода в Латвии порадует небольшим просветлением - местами из-за облаков выглянет солнце. Однако полностью обойтись без дождя не получится, причем вечером он возможен и в Риге.

В четверг днем сквозь облака будет выглядывать солнце, однако местами ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +8…+12 градусов.

В Риге к середине дня облака рассеются и выглянет солнце, однако вечером возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит +10…+11 градусов.

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