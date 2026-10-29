Запрет на продажу алкоголя после 20:00 дал результаты? В Латвии обнародовали неожиданные данные
В Латвии зафиксировано заметное снижение числа смертей, непосредственно связанных с употреблением алкоголя, после введения ограничений на его продажу. Об этом на заседании Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Копенгагене сообщил министр здравоохранения Латвии Хосам Абу Мери, сославшись на предварительные результаты исследования.
С 27 по 29 октября в Копенгагене проходит 76-я сессия Европейского регионального комитета ВОЗ, в которой участвуют министры здравоохранения, высокопоставленные чиновники и эксперты по вопросам политики здравоохранения из 53 стран Европейского региона. Латвию представляют министр здравоохранения Хосам Абу Мери и государственный секретарь Министерства здравоохранения Агнесе Валюлиене.
В ходе заседания участники заслушали доклады о состоянии здоровья населения в мире и Европейском регионе. Отмечалось, что Европейский регион сохраняет статус территории, свободной от полиомиелита, снизилось число случаев кори, а профилактика заболеваний и меры по укреплению здоровья населения стали эффективнее. Вместе с тем серьезными проблемами остаются неинфекционные заболевания, психическое здоровье, нехватка медицинских работников, доступность медицинских услуг и влияние изменения климата на здоровье людей.
Особое внимание на открытии сессии уделили Украине, которая даже в условиях войны продолжает реализовывать меры по охране общественного здоровья. Участники подчеркнули, что международная поддержка украинской системы здравоохранения по-прежнему крайне важна.
В своем выступлении Хосам Абу Мери подчеркнул значение международного сотрудничества и разработки политики здравоохранения на основе научных данных. В качестве успешного примера взаимодействия Латвии с ВОЗ он привел оперативный анализ данных и оценку эффективности мер по сокращению потребления алкоголя, включая ограничения времени продажи спиртных напитков.
Согласно предварительной оценке Европейского регионального бюро ВОЗ, в первые пять месяцев после вступления в силу новых ограничений в Латвии значительно сократилось число смертей, причины которых полностью связаны с употреблением алкоголя.
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Министр также подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Латвии, осудив российские атаки и разрушения медицинской инфраструктуры. Он подчеркнул необходимость продолжения международной помощи украинской системе здравоохранения.
Поскольку в 2027 году предстоят выборы нового генерального директора ВОЗ, сессию в Копенгагене в рамках своих предвыборных кампаний посещают несколько кандидатов на эту должность. Хосам Абу Мери встретился с претендентами из Бельгии, Испании, Саудовской Аравии, Катара и Индонезии.
Во время заседания также проходят выборы представителей Европейского региона в Исполнительный комитет ВОЗ и Постоянный комитет Европейского регионального комитета. Кроме того, рассматриваются вопросы создания подразделения ВОЗ по искусственному интеллекту и здравоохранению, а также подразделения по качеству медицинской помощи и безопасности пациентов.
Министр здравоохранения Латвии вручил бывшему директору Европейского регионального бюро ВОЗ, а ныне кандидату на пост генерального директора организации Хансу Клюге Почетную грамоту Министерства здравоохранения. Таким образом Латвия выразила благодарность за значительную поддержку национальной системы здравоохранения и многолетнее сотрудничество, основанное на взаимном доверии.
В заключительный день сессии планируется рассмотреть несколько стратегических документов, в том числе стратегию укрепления здоровья и благополучия на протяжении всей жизни "Старение – это жизнь" на 2026-2030 годы, а также дорожную карту по применению искусственного интеллекта в здравоохранении на 2026-2033 годы.
Латвия уже много лет сотрудничает с ВОЗ, и экспертиза организации внесла значительный вклад в развитие национальной политики здравоохранения. Такое взаимодействие позволяет стране принимать решения на основе научных данных и согласовывать национальные приоритеты с международными стандартами и передовой практикой.