Запрет на продажу алкоголя после 20:00 дал результаты? В Латвии обнародовали неожиданные данные

В заключительный день сессии планируется рассмотреть несколько стратегических документов, в том числе стратегию укрепления здоровья и благополучия на протяжении всей жизни "Старение – это жизнь" на 2026-2030 годы, а также дорожную карту по применению искусственного интеллекта в здравоохранении на 2026-2033 годы.