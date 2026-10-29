"Где наши подразделения беспилотников?" Латвийский эксперт раскритиковал подготовку НАТО к современной войне
Новые беспилотные и роботизированные технологии необратимо изменили современную войну, однако Организация Североатлантического договора (НАТО) по-прежнему экспериментирует и медлит с внедрением этих изменений. Такое мнение в программе TV24 "Kārtības rullis" высказал председатель правления компании Newt21, производящей надводные беспилотники, Янис Гарисонс.
Во время обсуждения безопасности и обороноспособности Латвии Гарисонс раскритиковал недавнее выступление главнокомандующего НАТО, заявив, что оно отражает устаревшие представления о ведении войны. По его словам, хотя Латвия сегодня несколько опережает общий темп альянса в понимании новых технологий, этого все равно недостаточно.
"Если мы будем ждать, пока противник начнет наступление, нужно учитывать, что с помощью дронов будут уничтожены все крупные радары, корабли и другая военная инфраструктура. Украина уже продемонстрировала новую реальность – там образовалась 30-километровая зона смерти, в которую никто не может въехать. Беспилотники создали совершенно новый уровень противовоздушной обороны, которому невозможно противостоять, а НАТО все еще продолжает экспериментировать!" – заявил Гарисонс.
По его убеждению, возвращение к прежним методам ведения войны уже невозможно, поскольку новые технологии стали неотъемлемой частью современных вооруженных конфликтов. "Но где наши подразделения беспилотников?" – задался вопросом Гарисонс. При этом он положительно оценил недавнее заявление Германии о создании специализированных подразделений дронов.
С такой оценкой согласился председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис. Он подчеркнул, что и в России, и в Украине уже созданы отдельные командования беспилотных и роботизированных систем. По мнению Бергманиса, Латвии и ее союзникам необходимо максимально ускорить создание аналогичных подразделений и включить их в общую оборонную систему НАТО.