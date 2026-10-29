"Где наши подразделения беспилотников?" Латвийский эксперт раскритиковал подготовку НАТО к современной войне

"Если мы будем ждать, пока противник начнет наступление, нужно учитывать, что с помощью дронов будут уничтожены все крупные радары, корабли и другая военная инфраструктура. Украина уже продемонстрировала новую реальность – там образовалась 30-километровая зона смерти, в которую никто не может въехать. Беспилотники создали совершенно новый уровень противовоздушной обороны, которому невозможно противостоять, а НАТО все еще продолжает экспериментировать!" – заявил Гарисонс.