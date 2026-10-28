Трагедия на улице Дарзциема: появились новые сведения о последних минутах жизни водителя Lexus

Эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис обратил внимание, что за последние несколько дней произошло несколько случаев, когда водителям становилось плохо за рулем. По его словам, такие происшествия напоминают о необходимости внимательно относиться к своему самочувствию и не садиться за руль при подозрении на проблемы со здоровьем. При этом точная причина аварии на улице Дарзциема пока не установлена. Неизвестно, было ли столкновение связано с внезапным ухудшением самочувствия погибшего водителя.