Трагедия на улице Дарзциема: появились новые сведения о последних минутах жизни водителя Lexus
В среду утром, 28 октября, на улице Дарзциема в Риге произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 65-летний водитель внедорожника Lexus. Его автомобиль сначала столкнулся с одной машиной, затем пересек зеленую зону, выехал на встречную полосу и врезался еще в два автомобиля.
Авария произошла около 7:30 утра. Записи камер видеонаблюдения показали, как водитель Lexus спровоцировал столкновение с тремя другими автомобилями.
Первым под удар попал автомобиль Cupra, получивший незначительные повреждения задней части. Затем Lexus выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с KIA, а после – с Volvo. В результате у обеих машин были повреждены боковые части кузова. Сам Lexus остановился на зеленой зоне с сильно разбитой передней частью.
Из-за серьезной аварии экстренные службы полностью перекрыли участок улицы Дарзциема, поэтому водителям пришлось искать альтернативные маршруты.
Водитель KIA по имени Арнис рассказал журналистам "Degpunktā", что, увидев несущийся навстречу автомобиль, попытался максимально прижаться к правому краю дороги. По его словам, именно это позволило избежать лобового столкновения.
"Я максимально прижался к правой стороне дороги, и это меня спасло. Если бы удар был лобовым, даже не знаю, чем бы все закончилось... Я выскочил из машины и вызвал скорую помощь. Очень жаль человека, очень жаль..." – рассказал мужчина.
Когда медики добрались до Lexus, его водитель находился без сознания. На место вызвали специализированную врачебную бригаду, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось.
Эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис обратил внимание, что за последние несколько дней произошло несколько случаев, когда водителям становилось плохо за рулем. По его словам, такие происшествия напоминают о необходимости внимательно относиться к своему самочувствию и не садиться за руль при подозрении на проблемы со здоровьем. При этом точная причина аварии на улице Дарзциема пока не установлена. Неизвестно, было ли столкновение связано с внезапным ухудшением самочувствия погибшего водителя.
Остальные участники ДТП не пострадали. Движение на улице Дарзциема восстановили спустя несколько часов после того, как экстренные службы завершили работу и убрали с проезжей части поврежденные автомобили.