Ученые бьют тревогу: в океане назревает "бомба, которая полностью изменит предстоящую зиму"
NASA опубликовало спутниковые снимки, на которых видно, как Тихий океан стремительно нагревается. Ученые предупреждают о возможном "супер-Эль-Ниньо", способном повлиять на погоду во всем мире, в том числе в Европе и Латвии.
Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало спутниковые снимки, демонстрирующие масштаб климатического явления Эль-Ниньо. Температура воды в Тихом океане достигла рекордных значений, что может свидетельствовать о приближении так называемого "супер-Эль-Ниньо".
Явление развивается с лета
По данным ученых, процесс начался не внезапно. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) официально объявила о формировании Эль-Ниньо еще в июне этого года. Летом и в начале осени явление быстро усиливалось, а в октябре температура поверхности океана в центральной части Тихого океана впервые за всю историю наблюдений превысила отметку в 30 градусов.
Опубликованные NASA спутниковые снимки отражают ситуацию в октябре. Они показывают, что теплые воды уже занимают миллионы квадратных миль. Для анализа использовались данные спутниковой альтиметрии, с помощью которой измеряют высоту поверхности океана. Поскольку теплая вода расширяется, повышение уровня моря помогает ученым определять районы аномального нагрева. На снимках эти области выделены красным цветом.
Сравнение нынешних данных с показателями 1997 и 2015 годов показывает, что теплые воды распространяются по Тихому океану чрезвычайно быстро, достигая побережья Южной Америки.
По словам исследователя NASA Джоша Уиллиса, нынешнее явление развивается значительно быстрее, чем разрушительный Эль-Ниньо 1997 года. Имеющиеся показатели, как отмечает ученый, свидетельствуют о том, что процесс продолжит усиливаться.
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Пик ожидается зимой
Согласно прогнозам, максимальной силы климатическое явление может достичь в зимние месяцы - с ноября по январь, однако его последствия могут ощущаться гораздо дольше. Британское издание Daily Mail сообщает, что температура поверхности воды в тропической части Тихого океана может оказаться на 3,8 градуса Цельсия выше средних значений.
В NASA отмечают, что спутниковые наблюдения за уровнем океана ведутся уже около 35 лет. Это позволяет сравнивать современные процессы с предыдущими климатическими событиями и отслеживать их развитие. Несмотря на признаки чрезвычайно мощного Эль-Ниньо, ученые пока не могут точно определить, какие регионы больше всего пострадают от погодных аномалий зимой 2026-2027 годов.
Эль-Ниньо - это естественное климатическое явление, связанное с аномальным нагревом океанских вод. Оно нарушает привычную систему пассатных ветров и меняет циркуляцию атмосферы по всему миру. В прошлом сильные эпизоды Эль-Ниньо приводили к разрушительным лесным пожарам в Индонезии, засухам в Африке и наводнениям на побережьях США.
Каждый такой эпизод имеет свои особенности, поэтому точно предсказать последствия для отдельных регионов непросто. Тем не менее ожидается, что Эль-Ниньо станет одним из факторов, влияющих на погоду зимой 2026-2027 годов.
Европа и Латвия также могут ощутить последствия этого климатического процесса. Сезонные прогнозы допускают значительные колебания погоды - от необычно теплых оттепелей до внезапных сильных морозов и снежных бурь.