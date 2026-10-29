Ученые бьют тревогу: в океане назревает "бомба, которая полностью изменит предстоящую зиму"

В NASA отмечают, что спутниковые наблюдения за уровнем океана ведутся уже около 35 лет. Это позволяет сравнивать современные процессы с предыдущими климатическими событиями и отслеживать их развитие. Несмотря на признаки чрезвычайно мощного Эль-Ниньо, ученые пока не могут точно определить, какие регионы больше всего пострадают от погодных аномалий зимой 2026-2027 годов.