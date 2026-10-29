Почему польские помидоры лежат на видном месте, а латвийские приходится искать? Объяснение торговцев

На эту проблему в эфире программы "Uz līnijas" на TV24 обратила внимание жительница Айзкраукле. По ее словам, такая расстановка не только вызывает недовольство, но и может быть опасной для пожилых покупателей. "Латвийские продукты приходится искать в самом низу, чуть ли не ползать по полу. Пожилой человек может упасть и даже не суметь самостоятельно подняться", - пожаловалась слушательница. Она рассказала, что сама упала в магазине и повредила бок. К счастью, другие покупатели помогли ей подняться. Женщина смогла выпрямиться, держась за тележку, и медленно отправилась домой.