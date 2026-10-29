Почему польские помидоры лежат на видном месте, а латвийские приходится искать? Объяснение торговцев
Почему в магазинах иностранные продукты выставляют на видных местах, а латвийские овощи приходится искать на нижних полках? Пенсионерка пожаловалась, что даже упала, пытаясь достать товар.
На эту проблему в эфире программы "Uz līnijas" на TV24 обратила внимание жительница Айзкраукле. По ее словам, такая расстановка не только вызывает недовольство, но и может быть опасной для пожилых покупателей. "Латвийские продукты приходится искать в самом низу, чуть ли не ползать по полу. Пожилой человек может упасть и даже не суметь самостоятельно подняться", - пожаловалась слушательница. Она рассказала, что сама упала в магазине и повредила бок. К счастью, другие покупатели помогли ей подняться. Женщина смогла выпрямиться, держась за тележку, и медленно отправилась домой.
Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич объяснил в эфире, что расположение товаров связано в том числе с желанием магазинов сократить расходы.
"Говоря о полках, конечно, магазин хочет разместить больше полок в одном ряду, чтобы продажи обходились дешевле. Полки - это как квартиры: чем их больше, тем меньше расходы на каждую", - пояснил он.
Что касается происхождения продуктов, то, по словам Данусевича, торговые сети в первую очередь стараются предлагать покупателям более дешевые товары. Это позволяет привлекать покупателей низкими ценами.
"Понятно, что помидоры, выращенные в Польше, будут дешевле, потому что там теплее, больше возможностей для производства и, возможно, лучше механизированы процессы", - отметил глава ассоциации.
Данусевич также привел в пример магазины Lidl, где у выхода можно встретить низкие стеллажи с коробками овощей примерно за один евро. Качество таких продуктов может различаться, однако подобная продажа позволяет не выбрасывать овощи, а предложить их покупателям по доступной цене.