Работодатели в Латвии жалуются на молодежь - обещают выйти на работу, а сами пропадают
Почему молодые сотрудники не спешат соглашаться на дополнительные смены даже за деньги, а корпоративные вечеринки порой раздражают работников постарше? Латвийская исследовательница выяснила, что на самом деле ценят сотрудники разных поколений и почему работодатели нередко разочаровываются в молодежи.
Что важно для работников разных поколений
Работодатели по-разному оценивают молодых сотрудников: одни считают их легкомысленными, другие - талантливыми, инициативными и готовыми работать. При этом работодатели отмечают, что молодых людей бывает трудно мотивировать дополнительной оплатой, особенно когда речь идет о выходе на чужую смену.
Лектор факультета экономики и социальных наук Латвийского университета, доктор социальных наук Анния Вецума-Веко в своей докторской диссертации исследовала факторы, влияющие на образ работодателя и его бренд в странах Балтии с учетом различий между поколениями. Как выяснилось, важнее всего для работников остается зарплата, на втором месте - отношения с руководителем и коллегами.
Молодым важны хорошие отношения, но не всегда они готовы их поддерживать
Исследовательница рассказала, что сотрудники в возрасте от 18 до 30 лет особенно ценят хорошие условия труда и отношения с непосредственным руководителем. Для работников среднего возраста на втором месте после зарплаты стоят отношения с начальником, а затем - хорошие отношения с коллегами и дружелюбная атмосфера. Похожих взглядов придерживаются и сотрудники старше 50 лет.
"Моя теория заключается в том, что в молодости люди еще не понимают, насколько важны отношения на работе, поэтому условия труда кажутся им более значимыми", - объяснила Вецума-Веко.
Под условиями труда подразумеваются в том числе помещения, оборудование и эстетическое оформление рабочего пространства. "Конечно, приятно, когда все чистое, красивое и новое", - отметила исследовательница.
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При этом, по статистике, хорошие отношения с коллегами и дружелюбная атмосфера важны для молодых сотрудников. Однако работодатели обращают внимание, что сами молодые люди не всегда готовы вкладываться в поддержание таких отношений. Например, они могут в последний момент сообщить, что не придут на работу, или отказаться подменить коллегу.
"Получается, что им важно, чтобы отношения были хорошими, но не всегда они сами готовы вкладываться в то, чтобы так и было", - пояснила исследовательница.
Одни считают молодежь легкомысленной, другие ею восхищаются
По словам Вецумы-Веко, основные потребности работников разных поколений во многом совпадают. Однако опыт работодателей, работающих с людьми разного возраста, может заметно отличаться.
"Работодатели тоже очень разные, в том числе в своих представлениях о поколениях. Некоторые мыслят стереотипами и говорят: "Мы не будем брать молодежь, потому что они легкомысленные". Другие, наоборот, говорят: "У нас такие замечательные молодые сотрудники. Они классные, хотят работать, способные и так далее", - рассказала ученая.
Почему Илзе не хочет подменять заболевшую Даце
Работодатели, участвовавшие в исследовании, отмечали, что молодых сотрудников бывает сложно мотивировать дополнительной оплатой. Исследовательница привела характерный пример: одна сотрудница, Даците, заболела, и ее коллеге Илзите нужно выйти вместо нее на смену. Но Илзите отказывается.
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"Для нее важно отдохнуть. Она хочет провести время с друзьями, сходить в спортзал, позаниматься учебой", - объяснила Вецума-Веко.
По ее словам, студентам и молодым людям нужна зарплата, достаточная для жизни. Но если базовые потребности уже обеспечены, дополнительный заработок не обязательно становится для них важнее баланса между работой и личной жизнью.
Некоторые молодые сотрудники могут просто не выйти на работу
Работодатели рассказывали исследовательнице и о случаях, когда молодые люди обещали что-то сделать, но не выполняли обещание. Иногда, например, сотрудник уходил на обед и больше на работу не возвращался.
Вецума-Веко считает, что молодые люди порой еще не до конца осознают этические и моральные последствия такого поведения. "Он не понимает, что значит подвести в последний момент, когда предприниматель не знает, что делать и кем заменить этого сотрудника", - пояснила исследовательница.
В то же время у молодежи есть и преимущества: работодатели отмечают, что молодые сотрудники быстрее осваивают различные технологии и охотнее пробуют новое.
Молодые любят корпоративы, а сотрудники постарше считают их обузой
Различия между поколениями проявляются и в отношении к корпоративным мероприятиям. В одной из компаний, о которой рассказывали работодатели, коллектив состоял из большого числа молодых и более взрослых сотрудников.
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По наблюдениям работодателей, молодежи хорошо подходят вечеринки и мероприятия для сплочения команды. А вот сотрудники старше 30 лет нередко воспринимают такие встречи как дополнительную нагрузку. Узнав об очередном корпоративе, они могут вздыхать: "Ах, еще и туда надо идти!"
Исследовательница объясняет это тем, что у более взрослых работников часто есть дети и другие обязанности за пределами работы. Поэтому дополнительное мероприятие после рабочего дня может оказаться для них неудобным. "Представления работодателей гораздо разнообразнее, чем то, что показывает статистика. На мой взгляд, это вполне логично", - отметила Вецума-Веко.
Старшим важно, чтобы работодатель ценил их таланты
Для работников старшего возраста после зарплаты и отношений с руководителем и коллегами важны также возможность применять свои способности, хорошие условия труда, ощущение, что работа помогает лучше относиться к себе, и премии за особые достижения.
По словам исследовательницы, различия между поколениями можно объяснять по-разному. С одной стороны, у каждого возраста есть свои потребности: например, молодому человеку важнее получить опыт, который хорошо будет выглядеть в резюме, чем работнику с многолетним стажем.
С другой стороны, различия могут быть связаны не столько с возрастом, сколько с эпохой, в которой человек сформировал свое отношение к работе. Иными словами, ожидания сотрудников зависят не только от поколения, к которому они принадлежат, но и от жизненного опыта, условий труда и того, насколько работа позволяет сочетать заработок с личной жизнью.