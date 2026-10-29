Работодатели в Латвии жалуются на молодежь - обещают выйти на работу, а сами пропадают

"Работодатели тоже очень разные, в том числе в своих представлениях о поколениях. Некоторые мыслят стереотипами и говорят: "Мы не будем брать молодежь, потому что они легкомысленные". Другие, наоборот, говорят: "У нас такие замечательные молодые сотрудники. Они классные, хотят работать, способные и так далее", - рассказала ученая.