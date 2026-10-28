Печальная новость из Рижского зоопарка - умерла любимая посетителями бегемотиха Фунте
Рижский национальный зоопарк сообщил печальную новость: в понедельник, 26 октября, умерла одна из его старейших обитательниц, которую особенно любили посетители, - самка бегемота Фунте. Она прожила в Рижском зоопарке более 36 лет.
Самка бегемота Фунте родилась 20 февраля 1989 года в Харьковском зоопарке в Украине, а уже в 1990 году, когда ей было чуть больше года, переехала в Ригу. Здесь она жила вместе с другой самкой бегемота по имени Аугустине, или Аугусте, которая родилась в Рижском зоопарке. За жизнью обеих бегемотих на протяжении многих лет наблюдали несколько поколений посетителей.
Чтобы выяснить причину смерти Фунте, было проведено ветеринарное обследование. Оно выявило закупорку кишечника, вызванную инородным предметом. Сейчас специалисты зоопарка тщательно изучают обстоятельства произошедшего, чтобы не допустить подобных случаев в будущем.
Смерть Фунте стала тяжелой утратой не только для посетителей зоопарка, но и для его сотрудников. Особенно болезненно эту потерю переживают смотрители, которые долгие годы заботились о здоровье и благополучии бегемотихи.