Печальная новость из Рижского зоопарка - умерла любимая посетителями бегемотиха Фунте

Самка бегемота Фунте родилась 20 февраля 1989 года в Харьковском зоопарке в Украине, а уже в 1990 году, когда ей было чуть больше года, переехала в Ригу. Здесь она жила вместе с другой самкой бегемота по имени Аугустине, или Аугусте, которая родилась в Рижском зоопарке. За жизнью обеих бегемотих на протяжении многих лет наблюдали несколько поколений посетителей.