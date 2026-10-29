В Восточной больнице желающим бесплатно проведут сложное обследование, но число мест ограничено

Аневризма брюшной аорты – патологическое расширение брюшного отдела аорты, крупнейшего кровеносного сосуда организма. Аневризмой считают увеличение диаметра брюшной аорты до 3 см и более. Заболевание часто развивается без симптомов, поэтому человек может не знать о нем до разрыва аневризмы, который вызывает опасное для жизни внутреннее кровотечение. При разрыве аневризмы риск смерти очень высок, а неотложное лечение значительно сложнее плановой операции. Несмотря на усилия врачей, во многих случаях спасти пациента не удается.