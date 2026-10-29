В Восточной больнице желающим бесплатно проведут сложное обследование, но число мест ограничено
6 ноября 2026 года в Рижской Восточной клинической университетской больнице 100 человек из групп риска развития аневризмы брюшной аорты смогут бесплатно пройти ультразвуковое обследование для измерения диаметра брюшной аорты. Оно поможет выявить возможную аневризму – опасное для жизни расширение кровеносного сосуда, которое долгое время может не вызывать никаких симптомов.
Бесплатное УЗИ для измерения диаметра брюшной аорты будет проводиться с 9.00 до 12.00 на втором этаже стационара Восточной больницы «Гайльэзерс», в малом конференц-зале. На обследование приглашают людей старше 65 лет с повышенным артериальным давлением, курящих и/или страдающих сахарным диабетом. Скрининг также рекомендуется женщинам и мужчинам, у чьих родственников первой степени родства диагностировали аневризму брюшной аорты.
Записаться на обследование можно по телефону Восточной больницы 60009970. Количество мест ограничено: бесплатное обследование смогут пройти первые 100 записавшихся представителей групп риска. Перед записью оператор центра обслуживания задаст уточняющие вопросы, чтобы проверить, соответствует ли человек критериям скрининга. За четыре часа до обследования нельзя есть, но можно пить негазированную воду или чай.
Аневризма брюшной аорты – патологическое расширение брюшного отдела аорты, крупнейшего кровеносного сосуда организма. Аневризмой считают увеличение диаметра брюшной аорты до 3 см и более. Заболевание часто развивается без симптомов, поэтому человек может не знать о нем до разрыва аневризмы, который вызывает опасное для жизни внутреннее кровотечение. При разрыве аневризмы риск смерти очень высок, а неотложное лечение значительно сложнее плановой операции. Несмотря на усилия врачей, во многих случаях спасти пациента не удается.
Риск развития аневризмы брюшной аорты повышают возраст, курение, повышенное артериальное давление и наследственность. В Латвии эту патологию нередко обнаруживают случайно, когда УЗИ брюшной полости проводят из-за других проблем со здоровьем. Поскольку аневризма долгое время может не вызывать жалоб, целевое обследование людей из групп риска особенно важно.
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6 ноября с 9.00 до 12.00 в коридоре второго этажа стационара «Гайльэзерс», возле малого конференц-зала, все желающие смогут без предварительной записи проконсультироваться с врачами-резидентами о факторах риска и профилактике аневризмы брюшной аорты, а также узнать, нужно ли им пройти скрининг для измерения диаметра брюшной аорты.