Rimi и Maxima отзывают один и тот же продукт: покупателей предупреждают о возможной опасности

Однако в сообщениях торговых сетей есть различие, на которое покупателям стоит обратить внимание. Rimi указывает срок годности 14 октября 2026 года, тогда как в уведомлении Maxima обозначена дата 29 июня 2029 года. Несмотря на это, штрихкод и номер партии в обоих случаях совпадают.