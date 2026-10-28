Rimi и Maxima отзывают один и тот же продукт: покупателей предупреждают о возможной опасности
Сразу две крупные торговые сети Латвии – Rimi и Maxima – объявили об отзыве рыбных консервов марки KAIJA. Причиной стало несоответствие продукции требованиям качества, причем в одном из уведомлений говорится о возможном наличии постороннего предмета внутри упаковки. Покупателей просят проверить приобретенные товары и вернуть их в магазины.
Речь идет о консервированной скумбрии в томатном соусе KAIJA EO весом 240 граммов. Обе торговые сети указали одинаковый штрихкод продукции – 4751007730181, а также один и тот же номер партии – L403290626.
В уведомлении Rimi уточняется, что причиной отзыва стало возможное присутствие постороннего предмета в продукте. Поставщиком указано предприятие Sanitex SIA. При этом Maxima сообщает о несоответствии товара требованиям качества, не раскрывая конкретных подробностей выявленного нарушения.
Однако в сообщениях торговых сетей есть различие, на которое покупателям стоит обратить внимание. Rimi указывает срок годности 14 октября 2026 года, тогда как в уведомлении Maxima обозначена дата 29 июня 2029 года. Несмотря на это, штрихкод и номер партии в обоих случаях совпадают.
Покупателей, которые приобрели указанные консервы в Rimi, просят вернуть их в ближайший магазин сети до 11 ноября 2026 года. Для получения денег необходимо предъявить кассовый чек. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону 80000180.
В свою очередь, Maxima принимает отзываемую продукцию до 28 ноября 2026 года. Вернуть консервы можно в любой магазин сети, также предъявив чек. Покупателям возместят стоимость товара.