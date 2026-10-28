Maxima отзывает один из продуктов - покупателей просят вернуть его в магазины
Торговая сеть Maxima сообщила об отзыве рыбных консервов, которые не соответствуют установленным требованиям качества. Покупателей, успевших приобрести этот продукт, просят проверить упаковку и при совпадении данных вернуть товар в магазин.
Как сообщается на официальном сайте Maxima, отзыву подлежит определенная партия консервированной скумбрии в томатном соусе торговой марки KAIJA. Причиной стало несоответствие продукции требованиям качества. При этом компания не уточняет, какие именно нарушения были выявлены.
Какой товар необходимо вернуть
Речь идет о следующих рыбных консервах:
- Название: скумбрия в томатном соусе KAIJA EO.
- Вес упаковки: 240 граммов.
- Штрихкод (EAN): 4751007730181.
- Номер партии: L403290626.
- Срок годности: 29 июня 2029 года.
Покупателям рекомендуется внимательно проверить информацию на упаковке. Объявление касается продукции с указанным номером партии и сроком годности.
Как вернуть товар и получить деньги
Приобретенные консервы можно вернуть в любой магазин сети Maxima на территории Латвии. Для возврата денег необходимо предъявить кассовый чек, подтверждающий покупку.
Читайте продолжение после рекламы
Вернуть товар можно до 28 ноября 2026 года.
Если у покупателей возникнут вопросы, они могут обратиться в информационный центр магазина, к ответственному сотруднику либо связаться со службой поддержки Maxima по бесплатному телефону 80002020. Также можно написать по электронной почте info@maxima.lv.
Компания приносит извинения покупателям за доставленные неудобства.