Maxima отзывает один из продуктов - покупателей просят вернуть его в магазины
Фото: Otkrito
Maxima объявила об отзыве одного из продуктов из-за несоответствия требованиям качества.
В Латвии

Maxima отзывает один из продуктов - покупателей просят вернуть его в магазины

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Торговая сеть Maxima сообщила об отзыве рыбных консервов, которые не соответствуют установленным требованиям качества. Покупателей, успевших приобрести этот продукт, просят проверить упаковку и при совпадении данных вернуть товар в магазин.

Как сообщается на официальном сайте Maxima, отзыву подлежит определенная партия консервированной скумбрии в томатном соусе торговой марки KAIJA. Причиной стало несоответствие продукции требованиям качества. При этом компания не уточняет, какие именно нарушения были выявлены.

Какой товар необходимо вернуть

Речь идет о следующих рыбных консервах:

  • Название: скумбрия в томатном соусе KAIJA EO.
  • Вес упаковки: 240 граммов.
  • Штрихкод (EAN): 4751007730181.
  • Номер партии: L403290626.
  • Срок годности: 29 июня 2029 года.

Покупателям рекомендуется внимательно проверить информацию на упаковке. Объявление касается продукции с указанным номером партии и сроком годности.

Как вернуть товар и получить деньги

Приобретенные консервы можно вернуть в любой магазин сети Maxima на территории Латвии. Для возврата денег необходимо предъявить кассовый чек, подтверждающий покупку.

Вернуть товар можно до 28 ноября 2026 года.

Если у покупателей возникнут вопросы, они могут обратиться в информационный центр магазина, к ответственному сотруднику либо связаться со службой поддержки Maxima по бесплатному телефону 80002020. Также можно написать по электронной почте info@maxima.lv.

Компания приносит извинения покупателям за доставленные неудобства.

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