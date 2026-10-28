"Мои руки чисты": Бренцис рассказал об обысках и заявил, что не откажется от мандата депутата Сейма
Новоизбранный депутат 15-го Сейма Мартиньш Бренцис (Объединенный список), в отношении которого в среду проводились следственные действия по уголовному делу Европейской прокуратуры (EPPO), не собирается отказываться от депутатского мандата. Политик утверждает, что не совершал ничего противозаконного, и заявляет, что сотрудничает с правоохранительными органами.
В среду Мартиньш Бренцис рассказал журналистам, что утром к нему домой пришли следователи. Они провели обыск, изъяли несколько электронных устройств и документы, после чего состоялся примерно часовой разговор с прокурором и следователем.
По словам политика, его расспрашивали о проекте Алуксненского самоуправления, который находился под контролем Центрального агентства финансов и договоров (CFLA). Именно этот проект оказался в центре расследования Европейской прокуратуры.
Бренцис уточнил, что сначала следователи около двух часов проводили обыск в его квартире, затем осмотрели автомобиль, после чего его доставили в помещения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
"Во время часового разговора я предоставил всю имеющуюся у меня информацию. Мне задавали конкретные вопросы о конкретном проекте. Я рассказал все, что мог, и надеюсь, что виновные и ответственные лица будут привлечены к предусмотренной законом ответственности", – заявил Бренцис.
Он подчеркнул, что ему не предъявлены обвинения и он не имеет статуса подозреваемого. По словам Бренциса, ему присвоен процессуальный статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс и которое имеет право на защиту.
"Никаких конкретных обвинений мне не предъявили. Во время часового разговора меня спрашивали об обстоятельствах реализации проекта", – пояснил политик.
Бренцис также сообщил, что к нему не применяли никаких мер пресечения. После завершения следственных действий ему разрешили вернуться домой.
По его словам, расследование касается проекта, который реализовывался около четырех лет назад под контролем CFLA. Политик подчеркнул, что эти события никак не связаны ни с его семьей, ни с работой в бюро премьер-министра, ни с деятельностью в совете Латвийского университета.
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"Мои руки чисты. Я стараюсь помочь следствию", – заявил Бренцис.
Отвечая на вопрос о депутатском мандате, политик подчеркнул, что пока не видит причин от него отказываться.
"Я не сделал ничего противозаконного, чтобы отказываться от мандата депутата Сейма. Я пришел в политику, чтобы осуществлять перемены. Я являюсь членом команды Кулбергса и сейчас не планирую отказываться от мандата, поскольку значительная часть общества оказала мне доверие", – сказал Бренцис.
При этом он добавил, что дальнейшие действия обсудит с правлением Объединенного списка.
Напомним, в среду сотрудники KNAB провели обыски и другие следственные действия по уголовному делу, начатому Европейской прокуратурой. Расследование связано с возможным мошенничеством при проведении закупок и злоупотреблением служебным положением во время реализации проекта Алуксненского самоуправления, финансируемого Европейским фондом регионального развития.
По данным Европейской прокуратуры, речь идет о возможных нарушениях условий использования более 1,4 миллиона евро европейского финансирования.
Следственные действия проводились и в отношении Мартиньша Бренциса, который до этого занимал должность советника премьер-министра Андриса Кулбергса. После произошедшего глава правительства объявил, что Бренцис отстранен от исполнения обязанностей в бюро премьер-министра.