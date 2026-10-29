Еще одна страна отказалась участвовать в оборонной инициативе, которую поддержала Латвия

Среди причин, по которым потенциальные участники пока не присоединились к проекту, ранее назывались сомнения в том, сможет ли банк предложить более выгодное финансирование, чем государства с высокими кредитными рейтингами, а также вопросы о размере взносов, управлении и возможном дублировании уже существующих инициатив. Британия также ранее объясняла отказ опасениями по поводу эффективности расходов.