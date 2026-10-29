Еще одна страна отказалась участвовать в оборонной инициативе, которую поддержала Латвия
Как сообщает Reuters, Великобритания заявила о том, что не поддержит канадский проект создания Банка обороны, безопасности и устойчивости (Defence, Security and Resilience Bank - DSRB). Латвия же не так давно вошла в число стран, которые готовы в этой идее участвовать.
Канадская инициатива пока получила поддержку Албании, Бельгии, Греции, Латвии, Люксембурга, Румынии, Турции и Украины. Банк намерен привлечь около 100 млрд евро и выдавать государствам и подрядчикам недорогие займы на оборонные проекты. Также он будет предоставлять гарантии кредиторам, финансирующим небольшие компании, которые считаются более рискованными заемщиками.
Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что представители стран встретятся 30 ноября в Люксембурге, чтобы подписать соглашение об учреждении банка. По его словам, к проекту смогут присоединиться и другие союзники и близкие партнеры, разделяющие его цели.
Великобритания и Канада тем не менее договорились разработать основу для сотрудничества между своими инициативами в сфере оборонного финансирования. Британский Многосторонний оборонный механизм (MDM) и канадский DSRB будут отдельными, но взаимодополняющими структурами.
MDM сосредоточится на ускорении оборонных инвестиций, совместных закупках и объединении спроса стран НАТО, чтобы снизить расходы. DSRB будет поддерживать инвестиции в оборонную промышленность и цепочки поставок, уделяя больше внимания кредитованию отдельных государств.
По словам источника Reuters, договориться о создании единого учреждения Великобритании и Канаде не удалось из-за разногласий по ключевым вопросам. Среди них – место размещения штаб-квартиры, объем совместных закупок, кредитование участников и правила приема новых членов.
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DSRB будет базироваться в Канаде. Проекту пока не удалось заручиться поддержкой ряда крупных европейских стран. Германия участвует в обсуждениях устава банка в статусе наблюдателя и изучает нерешенные вопросы.
Среди причин, по которым потенциальные участники пока не присоединились к проекту, ранее назывались сомнения в том, сможет ли банк предложить более выгодное финансирование, чем государства с высокими кредитными рейтингами, а также вопросы о размере взносов, управлении и возможном дублировании уже существующих инициатив. Британия также ранее объясняла отказ опасениями по поводу эффективности расходов.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал Европейский союз больше вкладывать в безопасность и оборону.