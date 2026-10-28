Приплыли! Люди заплатили за многолетний кругосветный круиз, а их высадили в Камбодже
Они продали дома, оставили привычную жизнь на суше и отправились в бесконечное кругосветное путешествие. Но теперь пассажирам роскошного круизного лайнера Villa Vie Odyssey пришлось срочно сойти на берег в Камбодже: компания больше не может справляться с резко выросшими расходами на топливо.
Как сообщили представители американской компании Villa Vie Residences, она организует высадку пассажиров и помогает им найти временное жилье. По данным BBC, около 200 человек находились на борту, когда им сообщили, что необходимо покинуть судно в тот же день. Сам лайнер рассчитан примерно на 650 пассажиров.
По словам представителей компании, ежемесячные расходы на топливо в расчете на одну каюту, которые раньше составляли в среднем около 1800 долларов, в некоторых районах Азии выросли до 6000-8000 долларов. Компания пыталась экономить, снижая скорость движения и увеличивая время стоянок в портах, однако этого оказалось недостаточно. Переложить все дополнительные расходы на пассажиров оператор считает нереалистичным.
В ближайшие 60 дней компания намерена сосредоточиться на реструктуризации и привлечении дополнительного капитала. Однако представители Villa Vie Residences предупреждают, что гарантировать успешный исход пока нельзя.
Лайнер отправился из Белфаста в октябре 2024 года. По плану он должен был посетить 147 стран и более 425 портов, совершая кругосветное путешествие каждые три с половиной года. Но начало проекта уже сопровождалось проблемами: из-за ремонта судна пассажиры провели в Белфасте более четырех месяцев, прежде чем смогли отправиться в путь.
Для некоторых пассажиров круиз стал не просто отпуском, а новым образом жизни. Люди приобретали каюты для постоянного проживания или арендовали их на несколько лет. Например, Мередит Шей, которая ранее потеряла деньги и надежду на другой несостоявшийся кругосветный круиз, решила все же осуществить мечту и поселилась на Villa Vie Odyssey.
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Теперь пассажиры оказались перед необходимостью решать, где жить и как продолжать путешествие. Некоторые уже планируют поездки по Юго-Восточной Азии, другие надеются, что лайнер снова выйдет в море.
Пассажиры Ланетт Канен и Йохан Бодин рассказали BBC, что были потрясены произошедшим, хотя и знали о финансовых трудностях компании. По их словам, люди на борту поддерживали друг друга, обнимались и плакали. При этом пара не считает проведенное на лайнере время напрасным: "Нам нравились наши два года на Odyssey - приключения, места, которые мы посетили, и друзья, которых мы приобрели". Они намерены продолжить путешествие по Юго-Восточной Азии, пока не решат, что делать дальше.
Другая пассажирка, Холли Хеннесси, пока не готова отказаться от надежды вернуться на борт. "Пока нам не скажут, что все окончательно закончено, я не сдаюсь. Я никогда не смогу воссоздать такой образ жизни. Мысль о возвращении домой? Это было бы слишком банально", - рассказала она BBC.
Для многих пассажиров остановка в Камбодже стала неожиданным завершением путешествия, ради которого они меняли привычную жизнь и вкладывали значительные суммы. Будущее лайнера пока остается неопределенным.