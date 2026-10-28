Приплыли! Люди заплатили за многолетний кругосветный круиз, а их высадили в Камбодже

Пассажиры Ланетт Канен и Йохан Бодин рассказали BBC, что были потрясены произошедшим, хотя и знали о финансовых трудностях компании. По их словам, люди на борту поддерживали друг друга, обнимались и плакали. При этом пара не считает проведенное на лайнере время напрасным: "Нам нравились наши два года на Odyssey - приключения, места, которые мы посетили, и друзья, которых мы приобрели". Они намерены продолжить путешествие по Юго-Восточной Азии, пока не решат, что делать дальше.