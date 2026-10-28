В Вентспилсском крае пройдут необычные учения: жителей призвали сохранять спокойствие
29 и 30 октября в Вентспилсском крае пройдут организованные Государственной пограничной охраной учения по гражданской обороне и управлению в кризисных ситуациях SAREX VENTSPILS. Их цель – улучшить взаимодействие учреждений в случае крупного происшествия с воздушным судном гражданской авиации.
Учения пройдут с 17.00 29 октября до 05.00 30 октября 2026 года на территории болота Варве, в Варвской волости Вентспилсского края.
В основу учений положен сценарий крупного происшествия с воздушным судном гражданской авиации. Участники отработают получение и передачу информации, координацию поисково-спасательной операции, работу задействованных сил на месте происшествия, учет пострадавших и их эвакуацию, а также меры гражданской обороны и кризисного управления.
Особое внимание будет уделено взаимодействию учреждений, обмену информацией, подготовке ситуационных сводок и согласованному принятию решений.
Жителей призывают сохранять спокойствие и не беспокоиться, если вблизи места проведения учений будут замечены связанные с ними действия.
"Это запланированные мероприятия, цель которых – повысить готовность системы гражданской обороны и улучшить способность учреждений согласованно действовать в чрезвычайных ситуациях". - сообщает погранохрана.