В Вентспилсском крае пройдут необычные учения: жителей призвали сохранять спокойствие

В основу учений положен сценарий крупного происшествия с воздушным судном гражданской авиации. Участники отработают получение и передачу информации, координацию поисково-спасательной операции, работу задействованных сил на месте происшествия, учет пострадавших и их эвакуацию, а также меры гражданской обороны и кризисного управления.