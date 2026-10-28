29 октября в Латвии ожидаются кратковременные дожди и прояснения.
В Латвии
Сегодня 18:03
В Латвии в четверг потеплеет до +12 градусов
В четверг, 29 октября, погода в Латвии будет переменчивой: местами пройдут небольшие дожди, но из-за облаков выглянет и солнце. Температура воздуха поднимется до +12 градусов.
В ночь на четверг небо временами будет проясняться, однако местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер южных направлений, температура воздуха понизится до +3...+8 градусов.
В Риге небо временами будет проясняться, ночь пройдет без осадков. Температура воздуха опустится до +6...+8 градусов.
В четверг днем сквозь облака будет выглядывать солнце, однако местами ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +8...+12 градусов.
В Риге днем возможен небольшой дождь. При слабом ветре температура воздуха повысится до +10...+12 градусов.