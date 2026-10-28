Собаки могут застрять и упасть - придется перепроверить, не опасен ли Земитанский мост для животных

В то же время муниципалитет серьезно относится к опасениям жителей по поводу конструкции ограждений. Поэтому будет проведена дополнительная независимая техническая оценка, чтобы еще раз проверить соответствие этих участков применимым стандартам, строительным нормам и требованиям безопасности. Если экспертиза покажет, что необходимы дополнительные меры защиты, самоуправление примет решение о соответствующих улучшениях.