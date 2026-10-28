Собаки могут застрять и упасть - придется перепроверить, не опасен ли Земитанский мост для животных
На мосту Йорга Земитана в Риге обнаружили опасные для собак промежутки в ограждении. Муниципалитет закажет независимую техническую экспертизу, чтобы проверить безопасность конструкции.
В самоуправлении утверждают, что ограждения моста были построены в соответствии с проектом, разработанным сертифицированными проектировщиками с учетом действующих строительных норм и стандартов.
В то же время муниципалитет серьезно относится к опасениям жителей по поводу конструкции ограждений. Поэтому будет проведена дополнительная независимая техническая оценка, чтобы еще раз проверить соответствие этих участков применимым стандартам, строительным нормам и требованиям безопасности. Если экспертиза покажет, что необходимы дополнительные меры защиты, самоуправление примет решение о соответствующих улучшениях.
Ранее объединение Apeirons получило сообщения от владельцев собак, которые обратили внимание на большую щель у края моста. По их мнению, она представляет опасность для животных, которые могут застрять или упасть.
При этом реконструкция моста Земитана пока официально не завершена. Как пояснили в самоуправлении, сейчас продолжается подготовка исполнительной документации и проведение необходимых измерений. Перед вводом объекта в эксплуатацию все работы должны быть проверены на соответствие проекту и требованиям нормативных актов.
Ввод моста в эксплуатацию запланирован до 29 ноября.
Реконструкция Земитанского моста началась в ноябре 2024 года. Общая стоимость работ составит до 24,2 млн евро. Из этой суммы софинансирование Рижского самоуправления запланировано в размере 3,6 млн евро. Кроме того, Рижская дума решила занять 20,5 млн евро на реконструкцию моста.