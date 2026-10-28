Идет война гибридная: латвийским пограничникам разрешат стрелять без предупреждения
Чтобы лучше защитить инфраструктуру границы от гибридных атак, комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции концептуально поддержала поправки к Закону о Государственной пограничной охране и Закону об уголовном процессе.
Поправки предусматривают право пограничников применять физическую силу, специальные приемы борьбы, спецсредства и оружие, а также использовать служебную собаку для отражения нападения на охраняемый Государственной пограничной охраной объект или объект пограничной инфраструктуры. Поправки также разрешат применять оружие без предупреждения, если в конкретной ситуации предупредить невозможно.
Сейчас в Законе о Государственной пограничной охране прямо не предусмотрено право пограничников отражать нападение на охраняемый ими объект или объект пограничной инфраструктуры.
«В настоящее время на внешней границе нашего государства идет гибридная война. Неприкосновенность государственной границы и защита инфраструктуры – важная часть территориальной целостности Латвии. Поправками к законам мы расширяем возможности пограничников незамедлительно пресекать нарушения и защищать безопасность Латвии», – заявил председатель комиссии по обороне Раймондс Бергманис.
Кроме того, поправки предусматривают, что в случае ранения или гибели человека при применении или использовании оружия Государственная пограничная охрана незамедлительно, но не позднее чем в течение 24 часов, уведомит об этом прокуратуру.
Поправки к Закону об уголовном процессе также установят, что преступления, совершенные пограничником как государственным должностным лицом при исполнении обязанностей в рамках усиленного режима работы системы охраны границы, будут расследовать уполномоченные должностные лица Государственной пограничной охраны.