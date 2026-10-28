В Детской больнице создали новые условия для недоношенных малышей и их родителей
Фото: пресс-фото
В Детской больнице создали новые условия для недоношенных малышей и их родителей.
В Латвии

В Детской больнице создали новые условия для недоношенных малышей и их родителей

Отдел новостей

Otkrito.lv

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28 октября гости и сотрудники Детской больницы смогли ознакомиться с помещениями обновленного отделения интенсивной терапии новорожденных. Реконструкция позволила в полной мере реализовать подход к лечению и уходу, в центре которого находятся пациент и его семья.

Обновить инфраструктуру и технологии удалось благодаря финансированию из Европейского фонда регионального развития.

Фото: пресс-фото
В Детской больнице завершили реконструкцию отделения интенсивной терапии.
В Детской больнице завершили реконструкцию отделения интенсивной терапии.

В неонатологической клинике Детской больницы ежегодно лечат и выхаживают около 800 новорожденных, примерно 300 из которых сначала попадают в отделение интенсивной терапии новорожденных. Особый уход и соответствующие условия необходимы глубоко недоношенным детям с массой тела при рождении до 1500 граммов. В 2025 году таких пациентов было 83, а в 2026 году по состоянию на 1 октября - уже 69.

Фото: пресс-фото
На обновление отделения из Европейского фонда регионального развития выделено более двух миллионов евро.
На обновление отделения из Европейского фонда регионального развития выделено более двух миллионов евро.

"В реконструкцию отделения интенсивной терапии новорожденных в общей сложности вложено более 2,3 миллиона евро. Однако истинную ценность этих инвестиций нельзя измерить только в евро или обновленных квадратных метрах. Она измеряется здоровьем детей, чувством защищенности семей и возможностью медицинских работников выполнять свою работу в наилучших условиях", - отметил министр финансов Латвии Марис Кучинскис.

"Каждый ребенок, появляющийся на свет, - это надежда для своей семьи и Латвии. Поэтому для нас важно не только обеспечить новорожденным качественное лечение, но и создать условия, в которых родители смогут находиться рядом с ребенком в тот момент, когда помощь ему особенно необходима, прежде всего если речь идет о недоношенных и тяжелобольных малышах.

Фото: пресс-фото
Более 2,3 млн евро вложили в отделение, где выхаживают самых маленьких пациентов.
Более 2,3 млн евро вложили в отделение, где выхаживают самых маленьких пациентов.

В то же время мы должны создавать единую систему охраны детского здоровья по всей Латвии, чтобы каждый новорожденный независимо от места рождения своевременно получал необходимую помощь. Детская больница играет важную роль в развитии этой системы, и Министерство здравоохранения продолжит работу над повышением качества помощи при родах и ухода за новорожденными.

Фото: пресс-фото
В Латвии ежегодно около 300 новорожденных нуждаются в интенсивной терапии.
В Латвии ежегодно около 300 новорожденных нуждаются в интенсивной терапии.

Не менее важны постоянное повышение квалификации и сотрудничество как в Латвии, так и на международном уровне. Опыт неонатологов Детской больницы и возможность сравнивать результаты лечения с показателями коллег из других стран помогают оценивать качество медицинской помощи и определять направления, в которых необходимы улучшения", - подчеркнула парламентский секретарь министра здравоохранения Латвии Лига Аболиня.

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