В Детской больнице создали новые условия для недоношенных малышей и их родителей
28 октября гости и сотрудники Детской больницы смогли ознакомиться с помещениями обновленного отделения интенсивной терапии новорожденных. Реконструкция позволила в полной мере реализовать подход к лечению и уходу, в центре которого находятся пациент и его семья.
Обновить инфраструктуру и технологии удалось благодаря финансированию из Европейского фонда регионального развития.
В неонатологической клинике Детской больницы ежегодно лечат и выхаживают около 800 новорожденных, примерно 300 из которых сначала попадают в отделение интенсивной терапии новорожденных. Особый уход и соответствующие условия необходимы глубоко недоношенным детям с массой тела при рождении до 1500 граммов. В 2025 году таких пациентов было 83, а в 2026 году по состоянию на 1 октября - уже 69.
"В реконструкцию отделения интенсивной терапии новорожденных в общей сложности вложено более 2,3 миллиона евро. Однако истинную ценность этих инвестиций нельзя измерить только в евро или обновленных квадратных метрах. Она измеряется здоровьем детей, чувством защищенности семей и возможностью медицинских работников выполнять свою работу в наилучших условиях", - отметил министр финансов Латвии Марис Кучинскис.
"Каждый ребенок, появляющийся на свет, - это надежда для своей семьи и Латвии. Поэтому для нас важно не только обеспечить новорожденным качественное лечение, но и создать условия, в которых родители смогут находиться рядом с ребенком в тот момент, когда помощь ему особенно необходима, прежде всего если речь идет о недоношенных и тяжелобольных малышах.
В то же время мы должны создавать единую систему охраны детского здоровья по всей Латвии, чтобы каждый новорожденный независимо от места рождения своевременно получал необходимую помощь. Детская больница играет важную роль в развитии этой системы, и Министерство здравоохранения продолжит работу над повышением качества помощи при родах и ухода за новорожденными.
Не менее важны постоянное повышение квалификации и сотрудничество как в Латвии, так и на международном уровне. Опыт неонатологов Детской больницы и возможность сравнивать результаты лечения с показателями коллег из других стран помогают оценивать качество медицинской помощи и определять направления, в которых необходимы улучшения", - подчеркнула парламентский секретарь министра здравоохранения Латвии Лига Аболиня.