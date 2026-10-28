В Детской больнице создали новые условия для недоношенных малышей и их родителей.

"Каждый ребенок, появляющийся на свет, - это надежда для своей семьи и Латвии. Поэтому для нас важно не только обеспечить новорожденным качественное лечение, но и создать условия, в которых родители смогут находиться рядом с ребенком в тот момент, когда помощь ему особенно необходима, прежде всего если речь идет о недоношенных и тяжелобольных малышах.