С 9 ноября в Риге начнут перекрывать улицы: водителей предупреждают о предстоящих неудобствах

В связи с подготовкой к мероприятиям, посвященным Дню Лачплесиса, с 20:00 9 ноября до 12:00 12 ноября для движения транспорта будет закрыта улица Бариню. Кроме того, уже с 8:00 9 ноября запретят остановку и стоянку автомобилей на следующих участках: