С 9 ноября в Риге начнут перекрывать улицы: водителей предупреждают о предстоящих неудобствах
Во время мероприятий, посвященных государственным праздникам, в Риге введут ряд ограничений движения транспорта. Некоторые из них начнут действовать уже 9 ноября.
Несмотря на перекрытие отдельных улиц, движение общественного транспорта будет обеспечено. Некоторые маршруты могут быть сокращены или временно изменены, однако жители смогут добраться до мест проведения праздничных мероприятий и вернуться домой.
Ограничения движения в День Лачплесиса – 11 ноября
В связи с подготовкой к мероприятиям, посвященным Дню Лачплесиса, с 20:00 9 ноября до 12:00 12 ноября для движения транспорта будет закрыта улица Бариню. Кроме того, уже с 8:00 9 ноября запретят остановку и стоянку автомобилей на следующих участках:
- улица Маза Нометню – от улицы Ояра Вациетиса до улицы Коклес;
- улица Херманя – от улицы Ояра Вациетиса до улицы Бариню.
11 ноября с 17:00 до полуночи для движения транспорта закроют набережную 11 Ноября на участке от Каменного до Вантового моста.
Также с 15:00 10 ноября до полуночи 11 ноября будет запрещена парковка на параллельной дороге вдоль набережной 11 Ноября – от Полю гате до Бискапа гате.
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Ограничения движения в День провозглашения Латвийской Республики – 18 ноября
В преддверии главного государственного праздника Латвии в центре Риги также введут масштабные ограничения.
С 20:00 16 ноября до 23:00 18 ноября будет запрещена остановка и стоянка автомобилей на набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на параллельной дороге вдоль набережной.
Саму набережную 11 Ноября закроют для движения транспорта с дневного времени 17 ноября до вечера 18 ноября. При этом 17 ноября здесь состоится генеральная репетиция военного парада.
В связи с репетицией 17 ноября Каменный мост могут временно перекрыть. 18 ноября, во время военного парада, мост планируется закрыть для автомобильного движения примерно на один-два часа. В обоих случаях движение общественного транспорта сохранится.
Вантовый мост останется открытым для пешеходов, однако собираться на нем группами будет запрещено.
Использование дронов во время праздников
Из соображений безопасности во время государственных праздничных мероприятий использовать беспилотники разрешат только Национальным вооруженным силам Латвии.
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Жителей и гостей столицы призывают не запускать собственные дроны в местах проведения праздничных мероприятий.
Дополнительные ограничения во время фестиваля Staro Rīga
В дни государственных праздников в столице также пройдет фестиваль света Staro Rīga. В связи с его проведением на отдельных улицах Риги введут дополнительные ограничения движения транспорта.
Более подробную информацию о предстоящих изменениях опубликуют в течение следующей недели на официальном сайте Рижского самоуправления www.riga.lv и в социальных сетях муниципалитета.
Рижское самоуправление призывает жителей заранее планировать поездки по городу, обращать внимание на временные дорожные знаки и следить за актуальной информацией об ограничениях движения.