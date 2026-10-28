Латвии придется затянуть пояса: Кулбергс предупредил о серьезных финансовых проблемах к 2030 году
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, приступивший в среду, 28 октября, к первому раунду официальных переговоров о формировании правительства с потенциальными партнерами по коалиции, призвал договориться о строгой финансовой дисциплине, реформах государственного управления и мерах по стимулированию экономического роста. По его словам, состояние государственных финансов в ближайшие годы станет одним из самых серьезных вызовов для Латвии.
После встречи с Национальным объединением Кулбергс сообщил журналистам, что переговоры были посвящены главным образом принципам работы будущего правительства и ответственности за государственные финансы. Он предупредил, что при сохранении нынешнего политического курса к 2030 году уровень государственного долга может создать серьезные угрозы финансовой устойчивости страны.
Андрис Кулбергс подчеркнул, что в ближайшие четыре года необходимо придерживаться строгой бюджетной дисциплины и не принимать новых решений о расходах без четко определенных источников финансирования. По его мнению, государству следует найти возможности для сокращения расходов на сумму до 500 миллионов евро в год, одновременно создавая условия для развития экономики и увеличения бюджетных поступлений.
Среди главных приоритетов следующего правительства Кулбергс назвал укрепление государственной безопасности, наведение порядка в государственных финансах, стимулирование экономического роста и повышение эффективности государственного управления. Он подчеркнул необходимость пересмотреть как функции министерств, так и обязательства, взятые на себя государством, определив, какие направления действительно являются приоритетными.
Потенциальным партнерам по коалиции Объединенный список предложил модель из трех документов: план преобразований для правительства, план преобразований для Сейма и индивидуальные "письма о миссии" для министров. По словам Кулбергса, правительственная декларация должна быть короткой и сосредоточенной на важнейших задачах, а каждому министру необходимо установить конкретные цели и определить сферу ответственности.
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Премьер также подчеркнул, что меры экономии должны начинаться с самих политиков и государственного аппарата. Объединенный список предлагает сократить государственное финансирование политических партий, уменьшить представительские расходы министров, заморозить зарплаты депутатов Сейма, пересмотреть систему доплат, а также проанализировать расходы парламента и министерств.
По словам Кулбергса, в ходе переговоров с Национальным объединением стороны продемонстрировали широкое взаимопонимание относительно необходимости изменить прежний подход к управлению государственными финансами. При этом он признал, что конкретные решения еще предстоит подробно обсудить. Премьер отметил, что по большинству обсуждавшихся вопросов позиции Объединенного списка и Национального объединения совпадают.
Как сообщалось ранее, в среду Кулбергс начал переговоры о формировании правительства со встреч с представителями Национального объединения и "Нового Единства". На пятницу запланированы переговоры с Прогрессивными, а в начале следующей недели – с партией "Латвия на первом месте".
Ранее Кулбергс заявлял, что в ходе переговоров о создании коалиции намерен добиться согласия по общим принципам работы правительства, распределению ответственности и механизмам проведения необходимых реформ.