Латвии придется затянуть пояса: Кулбергс предупредил о серьезных финансовых проблемах к 2030 году

Андрис Кулбергс подчеркнул, что в ближайшие четыре года необходимо придерживаться строгой бюджетной дисциплины и не принимать новых решений о расходах без четко определенных источников финансирования. По его мнению, государству следует найти возможности для сокращения расходов на сумму до 500 миллионов евро в год, одновременно создавая условия для развития экономики и увеличения бюджетных поступлений.