Депутат Рижской думы от партии "Стабильности!" Яков Плинер сложит мандат
Фото: LETA
Яков Плинер сложит депутатский мандат по состоянию здоровья.
В Латвии

Депутат Рижской думы от партии "Стабильности!" Яков Плинер сложит мандат

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В Рижской думе произойдут кадровые изменения: депутат "Стабильности!" Яков Плинер сложит мандат по состоянию здоровья.

25 ноября депутат Рижской думы и заместитель руководителя фракции "Стабильности!" Яков Плинер сложит депутатский мандат по состоянию здоровья. 

Как рассказала председатель правления партии "Стабильности!" Светлана Чулкова, вместо Плинера в Рижской думе начнет работать Валентин Еремеев, председатель правления партии "Tautas varas spēks".

По словам Чулковой, Еремеев присоединится к фракции "Стабильности!" и продолжит работу в Рижской думе, представляя интересы жителей столицы.

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Стабильности! Яков Плинер

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