Яков Плинер сложит депутатский мандат по состоянию здоровья.
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Депутат Рижской думы от партии "Стабильности!" Яков Плинер сложит мандат
В Рижской думе произойдут кадровые изменения: депутат "Стабильности!" Яков Плинер сложит мандат по состоянию здоровья.
25 ноября депутат Рижской думы и заместитель руководителя фракции "Стабильности!" Яков Плинер сложит депутатский мандат по состоянию здоровья.
Как рассказала председатель правления партии "Стабильности!" Светлана Чулкова, вместо Плинера в Рижской думе начнет работать Валентин Еремеев, председатель правления партии "Tautas varas spēks".
По словам Чулковой, Еремеев присоединится к фракции "Стабильности!" и продолжит работу в Рижской думе, представляя интересы жителей столицы.