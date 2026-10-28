"Мама, здесь умирают люди": выжившие после столкновения поездов в Испании рассказали о пережитом ужасе

Она получила лишь ссадины на коленях, повреждение руки и несколько других незначительных травм. Вместе с остальными пассажирами своего вагона женщина смогла самостоятельно выбраться наружу. Только спустившись с железнодорожной насыпи, Сусана увидела поврежденную переднюю часть поезда и услышала крики людей, которые просили о помощи. До этого момента она даже не представляла, насколько серьезной была авария.