"Мама, здесь умирают люди": выжившие после столкновения поездов в Испании рассказали о пережитом ужасе
Разбросанные по вагонам вещи, крики о помощи, люди, пытающиеся выбраться через разбитые окна, и отчаянные звонки родным. После страшного столкновения двух скоростных поездов в Испании выжившие пассажиры начали рассказывать о том, что им пришлось пережить.
Утро среды, 28 октября, для сотен пассажиров поездов Renfe AVE и Iryo начиналось как обычная поездка из Мадрида в Севилью. Но около 8:54 в провинции Толедо, между населенными пунктами Урда и Лос-Ебенес, произошло столкновение, которое за считаные секунды превратило обычную поездку в катастрофу.
Испанские СМИ уже опубликовали многочисленные свидетельства очевидцев. Многие пассажиры давали интервью, находясь в состоянии шока, некоторые – прямо на месте происшествия, где спасатели еще продолжали извлекать людей из разрушенных вагонов.
"Мама, мы ничего не можем сделать"
Одной из самых эмоциональных историй стал рассказ испанки Марисоль, чей сын Адриан ехал в Севилью вместе с друзьями на рабочую конференцию. После столкновения молодой человек сумел выбраться из поврежденного поезда и связаться с матерью.
В интервью телеканалу Antena 3 женщина со слезами рассказала, что сыну пришлось воспользоваться чужим телефоном, поскольку после аварии пассажиры оказались разбросаны по вагону, а вернуться за своими вещами было невозможно.
"Мама, мы ничего не можем сделать, здесь умирают люди", – передала Марисоль слова сына.
По словам женщины, Адриан получил травмы, но смог самостоятельно выбраться наружу. Один из его друзей серьезно повредил ногу. Молодой человек находился в крайне тяжелом эмоциональном состоянии, а разговор с матерью оказался коротким.
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Марисоль призналась, что собирается немедленно отправиться за сыном. Она рассказала, что он был настолько потрясен увиденным, что с трудом мог говорить.
Ехала к сестре с двумя кошками, а оказалась среди разрушенных вагонов
Еще одна история принадлежит пассажирке по имени Эдуарда. Девушка ехала на поезде Iryo в Андалусию, чтобы увидеться с сестрой. Рядом с ней находились две кошки.
В интервью радиостанции Cadena SER она рассказала, что спокойно сидела на своем месте, когда неожиданно произошло резкое торможение. Сила удара оказалась настолько большой, что девушка полетела вперед вместе с сиденьем, которое сломалось.
Эдуарда находилась в пятом вагоне. Несмотря на произошедшее, ей удалось избежать серьезных травм. Однако настоящие масштабы катастрофы она осознала только после того, как выбралась наружу.
Вокруг были разрушенные вагоны, плачущие пассажиры и люди, которые не могли самостоятельно выбраться из-под обломков. По словам девушки, повсюду раздавались крики о помощи, а некоторые люди уже не подавали признаков жизни.
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Вместо того чтобы сразу уйти в безопасное место, Эдуарда начала помогать другим пассажирам. Она поддерживала раненых и пыталась помочь им дождаться медиков. Особенно ей запомнился молодой человек с тяжелой травмой ноги, у которого она проверяла пульс и старалась поддерживать контакт. Позднее девушка призналась, что не знает, удалось ли ему выжить, и очень надеется, что он остался жив.
Эдуарда также рассказала о местном жителе, который приехал к месту катастрофы, привез воду и помогал перевозить пострадавших в ближайший населенный пункт. Девушка призналась, что бесконечно благодарна ему за помощь.
"Я работал за ноутбуком, а потом все вокруг полетели"
Пассажир по имени Хесус находился во втором вагоне поезда AVE. В момент столкновения он работал за ноутбуком и совершенно не ожидал опасности. В интервью Cadena SER мужчина рассказал, что после резкого торможения пассажиров буквально отбросило с мест. В первые секунды никто не понимал, что произошло. Люди предположили, что поезд сошел с рельсов.
Вагон сильно накренился, и пассажиры боялись, что он может полностью перевернуться. Сам Хесус, предположительно, сломал нос и порезал руку, но вскоре понял, что ему повезло гораздо больше, чем другим. Выбравшись наружу, мужчина не стал отходить от места аварии. Он присоединился к спасению пострадавших, помогал людям выбираться через окна и поддерживал раненых до прибытия медицинских бригад.
Во время разговора с журналистами Хесус находился рядом с человеком, которому медики оказывали помощь, и держал капельницу.
По его словам, самая тяжелая часть происходящего заключалась в осознании того, что помочь всем невозможно. Вокруг было слишком много раненых, а некоторые вагоны оказались полностью разрушены.
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"Я оказался в другом конце вагона"
Среди пассажиров оказался и журналист испанской газеты El País Антонио Хименес Барка. Во время столкновения он находился в вагоне-ресторане поезда AVE. В опубликованном изданием рассказе журналист описал, как внезапно почувствовал сильный толчок сзади. Его бросило на пол, после чего он обнаружил себя в противоположном конце вагона. Вокруг лежали другие пассажиры, многие получили травмы головы и рук.
Сам журналист ударился головой, его рана начала кровоточить. Однако ему удалось выбраться из поезда вместе с другими пострадавшими. Затем они помогали людям покидать поврежденный вагон через образовавшийся проем.
Выйдя наружу, пассажиры оказались среди сельскохозяйственных полей. Некоторые сидели прямо на земле, пытаясь прийти в себя, другие звонили родственникам, третьи возвращались к поездам, чтобы помочь оставшимся внутри.
Журналист признался, что его первой реакцией после столкновения было желание немедленно позвонить жене и сообщить, что он жив. По его словам, осознание масштабов произошедшего пришло лишь спустя некоторое время, когда он увидел разрушенные вагоны и людей, разбросанных вдоль железнодорожной насыпи.
Среди пассажиров оказался известный актер
В одном из вагонов AVE находился испанский актер Мануэль Бандера. В интервью радиостанции Onda Cero он рассказал, что ехал в первом по нумерации вагоне, который в тот момент находился в хвосте состава.
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По словам артиста, примерно через полчаса после отправления из Мадрида поезд остановился. Пассажирам сообщили, что причиной стала загруженность железнодорожной линии. Спустя несколько минут движение возобновилось, однако вскоре произошел мощный удар. Бандере удалось выбраться через окно. Он отделался ушибом ребер, но признался, что находится в состоянии глубокого потрясения.
Актер отметил, что последствия пережитого не ограничиваются физическими травмами. Даже если человеку удалось спастись практически невредимым, воспоминания о катастрофе могут остаться с ним надолго.
Незнакомцы помогали друг другу
Особое место в рассказах выживших занимают люди, которые оказались рядом в первые минуты после столкновения. Пассажир Фернандо Секо рассказал испанскому телевидению RTVE, что после аварии люди начали самостоятельно помогать друг другу, пытаясь выбраться из вагонов и освободить тех, кто оказался зажат искореженными металлическими конструкциями.
Первые минуты были особенно тяжелыми: вокруг царила растерянность, многие находились в шоковом состоянии, а спасательные подразделения еще только направлялись к месту происшествия. На помощь начали приходить люди, работавшие в расположенных неподалеку полях. Позднее к ним присоединились другие жители окрестных населенных пунктов.
По данным агентства Europa Press, жители Урды и соседних деревень приехали на собственных автомобилях, чтобы помочь эвакуировать пассажиров. Людей, способных самостоятельно передвигаться, отвозили в спортивный комплекс, где организовали временный пункт приема пострадавших.
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Среди тех, кто помогал эвакуировать пассажиров, была молодая местная жительница, которая узнала об аварии, когда занималась скотом в поле. Она отвезла нескольких выживших в Урду.
"Я не понимала, насколько все серьезно, пока не вышла из поезда"
Пассажирка Сусана дель Кура, ехавшая в пятом вагоне AVE, рассказала телеканалу laSexta, что в ее части поезда удар ощущался значительно слабее, чем в передних вагонах.
Она получила лишь ссадины на коленях, повреждение руки и несколько других незначительных травм. Вместе с остальными пассажирами своего вагона женщина смогла самостоятельно выбраться наружу. Только спустившись с железнодорожной насыпи, Сусана увидела поврежденную переднюю часть поезда и услышала крики людей, которые просили о помощи. До этого момента она даже не представляла, насколько серьезной была авария.
По словам женщины, сотрудники полиции и медицинские бригады прибыли довольно быстро. Позднее один из местных жителей согласился отвезти ее на автомобиле обратно в Мадрид.