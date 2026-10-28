В Латвии задержан советник Кулбергса и новоизбранный депутат Сейма Мартиньш Бренцис

Премьер-министр также отметил, что на данный момент речь идет о следственных действиях, а подробности уголовного дела ему неизвестны. При этом, насколько ему известно, расследование связано с прежней деятельностью Бренциса, а не с его нынешними должностными обязанностями. От дальнейших комментариев Кулбергс воздержался, пояснив, что правоохранительные органы сейчас собирают информацию, а дополнительных сведений об обстоятельствах дела у него нет.