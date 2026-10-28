В Латвии задержан советник Кулбергса и новоизбранный депутат Сейма Мартиньш Бренцис
В среду Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провело следственные действия в отношении советника премьер-министра Андриса Кулбергса (Объединенный список), новоизбранного депутата Сейма Мартиньша Бренциса (Объединенный список). Он был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного Европейской прокуратурой (EPPO). Эту информацию агентству LETA подтвердили в аппарате премьер-министра.
В среду Бренцис не появился на работе и оказался недоступен для связи. Журналисты LETA также попытались с ним связаться, однако его телефон был выключен.
Ранее KNAB подтвердило, что проводит процессуальные действия в рамках уголовного дела, возбужденного Европейской прокуратурой 11 февраля этого года. Расследование касается предполагаемых преступлений, затрагивающих финансовые интересы Европейского союза.
За дополнительными подробностями KNAB предложило обращаться непосредственно в Европейскую прокуратуру, однако агентству LETA пока не удалось получить ее комментарий.
Премьер-министр узнал о происходящем только утром
Премьер-министр Андрис Кулбергс в среду сообщил журналистам, что узнал о следственных действиях лишь утром и пока не располагает подробной информацией о происходящем.
"Я узнал об этом только сегодня утром. Насколько я понимаю, речь идет о процессуальных действиях Европейской прокуратуры. Более подробной информации у меня нет, поэтому сейчас я не могу это комментировать. Пусть правоохранительные органы выполняют свою работу", – заявил премьер.
Кулбергс подчеркнул, что в связи с произошедшим его советник уже в среду был отстранен от исполнения должностных обязанностей. По словам главы правительства, если расследование установит ответственность кого-либо из сотрудников его аппарата, необходимые решения будут приняты незамедлительно. "Если выяснится, что кто-то из моего аппарата должен понести ответственность, мы со своей стороны немедленно примем соответствующие меры", – сказал Кулбергс.
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Премьер-министр также отметил, что на данный момент речь идет о следственных действиях, а подробности уголовного дела ему неизвестны. При этом, насколько ему известно, расследование связано с прежней деятельностью Бренциса, а не с его нынешними должностными обязанностями. От дальнейших комментариев Кулбергс воздержался, пояснив, что правоохранительные органы сейчас собирают информацию, а дополнительных сведений об обстоятельствах дела у него нет.
Что известно о задержанном
Мартиньш Бренцис был избран депутатом Сейма 15-го созыва от Объединенного списка. Ранее он занимал руководящие должности в Центральном агентстве финансов и договоров (CFLA).
Европейская прокуратура занимается расследованием преступлений, затрагивающих финансовые интересы Европейского союза, осуществляет уголовное преследование и передает соответствующие дела в суд.
К ее компетенции относятся различные виды мошенничества с европейскими средствами, коррупция, отмывание преступно полученных денег, а также крупные схемы мошенничества с налогом на добавленную стоимость, если причиненный ущерб превышает 10 миллионов евро. При этом конкретные обстоятельства дела, в рамках которого задержан Бренцис, пока не раскрываются.