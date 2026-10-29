Государство знает о жителях Латвии поразительно много. Могут ли люди извлечь из этого пользу?
Государство знает о своих жителях удивительно много: где мы живем, состоим ли в браке, есть ли у нас дети, где мы работаем, сколько зарабатываем, сколько налогов за нас уплачено, какой автомобиль нам принадлежит, и так далее. Разве не логично объединить эту информацию в одном реестре, чтобы сократить бюрократию и облегчить жизнь как чиновникам, так и самим людям? Нет, все не так просто.
Реестр людей
Один из основных источников государственных данных – Реестр физических лиц. Его задача – обеспечить единую систему регистрации и учета физических лиц, чтобы государственные учреждения могли идентифицировать человека и использовать необходимые им данные.
Реестром управляет Управление по делам гражданства и миграции, однако сведения в него в соответствии со своей компетенцией вносит целый ряд учреждений: самоуправления, представительства Латвии за рубежом, Министерство юстиции, нотариусы, Регистр предприятий, Служба госдоходов (VID), суды, Государственная пограничная охрана, Государственное агентство социального страхования (VSAA), Национальная служба здравоохранения и другие учреждения.
На практике такие данные нужны практически повсюду – от выдачи паспорта до назначения пособия.
Государство знает, сколько мы зарабатываем
Когда человек начинает работать, государство получает об этом уведомление. И дело не ограничивается фактом, что человек работает в компании X. Работодатели каждый месяц подают в VID отчет, в котором указывают сведения о работниках, их трудовых доходах и обязательных взносах государственного социального страхования. Поэтому в распоряжении VID оказывается подробная информация об экономической жизни человека.
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В системе электронного декларирования человек может, например, посмотреть, какие работодатели сообщили VID о начале трудовых отношений. В электронной налоговой книжке указаны основное место получения дохода, иждивенцы и налоговые льготы. В VID отмечают, что в книжке можно просмотреть и исторические данные.
Государству известны и доходы, выплаченные человеку. Это хорошо видно в годовой декларации о доходах: значительная часть сведений, включенных в нее, уже есть у государства.
Кроме того, если человек не подал декларацию в установленный срок, а по данным VID у него образовалась сумма подоходного налога, подлежащая уплате в бюджет, в определенных случаях VID может рассчитать ее автоматически.
Хороший пример
Еще одно огромное хранилище информации находится в распоряжении VSAA. В информационных системах VSAA накапливаются сведения о начисленных человеку взносах социального страхования, страховых периодах и плательщиках взносов. Такие данные доступны начиная с 1996 года.
Человек может также посмотреть информацию о пенсионном капитале, назначенных услугах, выплаченных пособиях и пенсиях.
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Система электронного обслуживания VSAA позволяет следить за взносами социального страхования, получать справки и даже рассчитывать возможный размер пособий и пенсии. И вот еще интересный пример того, как бюрократию можно устранить, а не просто перевести в цифровой формат.
До 31 марта 2026 года работающий пенсионер должен был подавать заявление на перерасчет пенсии. Но с 1 апреля 2026 года VSAA пересчитывает ее автоматически, если после назначения пенсии или предыдущего перерасчета за человека уплачивались взносы социального страхования.
Это очень простой пример принципа, по которому теоретически могли бы работать и многие другие государственные услуги: если у государства есть данные и правовое основание их использовать, человеку не нужно быть курьером между государственными базами данных.
Что нам принадлежит
Если человеку принадлежат квартира, дом, земля или другое зарегистрированное в кадастре сооружение, государству не нужно просить владельца сообщить эти сведения. В Информационной системе кадастра Государственной земельной службы хранятся данные о недвижимости, земельных участках, сооружениях и группах помещений.
Человек может бесплатно просмотреть свои данные в услуге "Мои данные в кадастре". Там можно получить актуальные сведения о принадлежащих ему объектах недвижимости и сооружениях, зарегистрированные в Информационной системе кадастра. Услуга также доступна на портале Latvija.gov.lv в разделе "Мои данные".
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При этом кадастровая информация – это не только запись о том, что Янису принадлежит квартира. Там содержатся характеристики объектов недвижимости, необходимые и для определения кадастровой стоимости. Государственная земельная служба призывает владельцев проверять зарегистрированные сведения, поскольку, например, цель использования, обременения и характеристики сооружения или помещения могут повлиять на кадастровую стоимость недвижимости.
Таким образом, государству известно не только о существовании недвижимости и ее владельце, но и о множестве ее характеристик.
Интересно, что между системами уже происходит автоматическая передача данных. Например, в рамках единого процесса регистрации незавершенного новостроя после регистрации объекта в кадастре данные автоматически передаются в районный или городской суд для закрепления права собственности в Земельной книге.
Иными словами, принцип, при котором одно учреждение само передает информацию следующему, уже работает в Латвии в отдельных случаях.
Все о вашем автомобиле
Государство располагает информацией о владельце и держателе транспортного средства, а также о самом транспортном средстве. Более того, некоторые изменения уже вносятся без необходимости повторно подавать государству те же сведения.
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Например, CSDD сообщает: если изменились данные зарегистрированного собственника, владельца или держателя транспортного средства и сведения об этих изменениях доступны CSDD в электронном виде, соответствующее заявление можно оформить в системе e-CSDD. При изменении адреса собственника или держателя менять свидетельство о регистрации транспортного средства не обязательно.
И здесь прослеживается та же тенденция: данные должны постепенно перемещаться между системами вместо человека.
Однако после недавних событий CSDD уже нельзя считать хорошим примером. В августе CSDD подверглась масштабной кибератаке, во время которой злоумышленники незаконно получили исторические данные о платежах за период с 2008 по 2026 год. Инцидент затронул около 1,2 миллиона физических лиц и 200 000 юридических лиц. Среди утекших данных – имена, фамилии, персональные коды, адреса, регистрационные номера транспортных средств, а также даты и суммы платежей. При этом, как утверждается, банковские данные, номера телефонов, адреса электронной почты и пароли e-CSDD не утекли.
Государственная инспекция данных сейчас проверяет инцидент и оценивает, обеспечила ли CSDD достаточные технические и организационные меры для защиты персональных данных.
Где и чему мы учились
В сфере образования тоже действует огромная государственная база данных – Государственная информационная система образования, или VIIS.
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В нее входят Регистр образовательных учреждений, Регистр педагогов, Регистр образовательных программ, база данных учета детей обязательного школьного возраста, Регистр студентов и выпускников, Регистр академического персонала и другие наборы данных.
VIIS работает с 2009 года. Сейчас содержащаяся в ней информация охватывает все уровни и виды формального образования, а также частично неформальное образование.
Здоровье превращается в данные
Особая категория – сведения о здоровье. Это чувствительные персональные данные, и на их использование распространяются гораздо более строгие ограничения, чем, например, на сведения об адресе.
Тем не менее в здравоохранении все больше информации передается в электронном виде. Один из самых наглядных примеров – электронные рецепты. Система вышла даже за пределы Латвии: страна обменивается данными об электронных рецептах с рядом других государств ЕС, благодаря чему лекарства по рецепту, выписанному в Латвии, можно получить в другой стране сообщества.
Это хорошо показывает, каких масштабов технически может достичь обмен данными: информация может безопасно попасть даже в систему здравоохранения другой страны.
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Единого компьютера нет
В то же время данные о здоровье напоминают о важной границе. То, что какие-то сведения находятся в распоряжении государства, не означает, что любой чиновник вправе их просматривать или любое государственное учреждение – использовать.
Не существует единой огромной базы данных под названием "Все о жителях Латвии", открыв которую чиновник увидел бы на одном экране зарплату человека, его диагнозы, квартиру, автомобиль и оценки детей. Информация распределена по разным государственным информационным системам, у каждой из которых есть свой держатель данных, определенная цель использования и условия доступа. Это важно и с точки зрения неприкосновенности частной жизни, и с точки зрения безопасности.
Человек работает курьером
Представим упрощенную ситуацию. Учреждение А уже зарегистрировало факт X. Человек обращается в учреждение Б, которому для предоставления услуги нужен тот же факт X. В старой бюрократической модели учреждение Б говорит человеку: "Принесите документ из учреждения А".
Человек запрашивает документ. Учреждение А его подготавливает. Человек получает документ, а затем отправляет или приносит его в учреждение Б. Сотрудник учреждения Б проверяет документ и вносит содержащиеся в нем сведения в свою систему.
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В результате государство подтверждает самому себе информацию, которая ему уже известна, используя жителя в качестве курьера.
В цифровом государстве идеальная модель должна быть другой. Учреждение Б на законном основании получает нужные сведения из информационной системы учреждения А, а человеку ничего не нужно приносить.
Еще один шаг вперед – проактивная услуга: нужная информация уже есть у государства, и при наступлении определенных обстоятельств услугу предоставляют без отдельного заявления человека.
Автоматический перерасчет пенсии, введенный в 2026 году, – хороший пример того, как такой подход может работать на практике.
Все не так просто
Почему же государство не делает все автоматически? Дело не только в бюрократии. Во-первых, существует защита данных. Учреждение не вправе получать сведения о человеке только потому, что технически может к ним обратиться. Для использования данных нужны правовое основание и конкретная цель.
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Во-вторых, в разных системах данные могут быть организованы по-разному. Одна информационная система создана для одной задачи, другая – совсем для иной.
В-третьих, государству известны не все сведения, а имеющаяся информация может быть недостаточно актуальной. В некоторых случаях только сам человек может предоставить сведения, необходимые для принятия конкретного решения.
В-четвертых, автоматизация сама по себе не исправляет плохие правила. Если нормативный акт предусматривает ненужную процедуру, ее перенос в красивый интернет-портал не означает сокращения бюрократии. Бумажный бланк просто становится электронным.
Какие сведения обо мне хранятся?
Не все знают, что житель – не просто пассивный объект государственных баз данных. Человек имеет право узнать, какие его данные обрабатываются, с какой целью используются и откуда получены.
Государственная инспекция данных поясняет: чтобы воспользоваться этим правом, сначала нужно обратиться к конкретному держателю данных. Если он не ответит или не сможет обосновать свои действия, можно обратиться в Государственную инспекцию данных.
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Это важный принцип: человек имеет право не только предоставлять государству информацию, но и интересоваться, что с ней происходит.
Еще один хороший пример
В 2018 году более 10 000 жителей Латвии потребовали, чтобы VID автоматически возвращала переплаченный подоходный налог с населения. Сейм поддержал инициативу и поручил правительству создать необходимую систему.
Однако прошло несколько лет, прежде чем автоматический возврат действительно заработал. Теперь в определенных случаях годовую декларацию о доходах подавать больше не нужно. Но есть парадокс: чтобы государство автоматически вернуло деньги, о которых ему уже известно, что они причитаются человеку, сначала нужно подать в VID заявление и указать банковский счет. Хорошая новость – это нужно сделать только один раз.
Теперь переплату по налогу можно получить без подачи годовой декларации о доходах, если в течение года к зарплате или пенсии не применялся годовой необлагаемый минимум или налоговые льготы. Например, льготы на иждивенцев, инвалидность, статус политически репрессированного или участника движения национального сопротивления. Это также возможно, если человек делал взносы в частные пенсионные фонды или в зарегистрированные в Латвии накопительные программы страхования жизни.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что родственники пропавших в Непале латвийцев оказались в бюрократической ловушке.