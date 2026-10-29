Государство знает о жителях Латвии поразительно много. Могут ли люди извлечь из этого пользу?

Однако прошло несколько лет, прежде чем автоматический возврат действительно заработал. Теперь в определенных случаях годовую декларацию о доходах подавать больше не нужно. Но есть парадокс: чтобы государство автоматически вернуло деньги, о которых ему уже известно, что они причитаются человеку, сначала нужно подать в VID заявление и указать банковский счет. Хорошая новость – это нужно сделать только один раз.