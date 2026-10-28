Президент Чехии призвал не ослаблять давление на Россию: "Капитуляция Украины будет иметь последствия для всех нас"
Фото: EPA/Scanpix
Президент Чехии Петр Павел призвал усилить давление на Россию и расширить помощь Украине.
В мире

Президент Чехии призвал не ослаблять давление на Россию: "Капитуляция Украины будет иметь последствия для всех нас"

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Президент Чехии Петр Павел поблагодарил страны, оказывающие помощь Украине, и предупредил, что ее капитуляция будет иметь серьезные последствия для всего международного сообщества.

Чешский президент Петр Павел выступил за усиление санкционного давления на Россию и увеличение помощи Украине, поскольку только совместные действия государств могут заставить Кремль начать переговоры. Об этом он заявил 27 октября на встрече с иностранными дипломатами, сообщает портал Vinegret.

Петр Павел поблагодарил страны, которые помогают Украине, и предупредил, что ее капитуляция будет иметь серьезные последствия для всего международного сообщества.

"Капитуляция Украины будет иметь далеко идущие последствия для всех нас. Если мы хотим, чтобы правила защищали нас и завтра, мы должны быть готовы отстаивать их уже сегодня", - подчеркнул президент Чехии.

Павел также отметил: "Давление и применение силы вновь становятся нормой. Международные правила слишком часто игнорируются, как только их соблюдение становится неудобным".

Президент Чехии призвал крупные державы осознать свою ответственность и подчеркнул, что даже малые и средние государства могут влиять на развитие событий, если объединят усилия.

"Влияние каждой страны по отдельности может быть ограниченным. Но, сотрудничая, мы можем добиться того, чтобы наши голоса были услышаны, а также выстраивать отношения и создавать коалиции, основанные на доверии, честности и уважении к общим правилам", - заявил Павел.

Он подчеркнул, что даже при различии взглядов у государств остается общая цель - сохранить мир, в котором соблюдаются территориальные границы стран, выполняются международные соглашения, а разногласия решаются мирным путем.

Ранее президент Чехии призывал НАТО нестандартно реагировать на российские провокации. В частности, он предлагал ограничивать работу российских спутников и интернета, а также сбивать российские самолеты и беспилотники, если они нарушают воздушное пространство альянса.

В то же время чешский политик Томио Окамура, придерживающийся антипроукраинской позиции, выступил за возобновление импорта российских энергоресурсов. Это могло бы обеспечить Кремлю дополнительные доходы для продолжения войны против Украины.

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