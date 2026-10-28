Удивительные различия в ценах на продукты питания в Европе: где в Балтии самая дорогая еда
Цены на продукты питания в европейских странах резко различаются: если в одних государствах определенная продуктовая корзина стоит немногим больше 40 евро, то в других за нее приходится отдавать почти 140 евро. Собранные данные показывают огромный разрыв, который сейчас дополнительно усугубляют рекордно высокие цены на топливо и геополитические потрясения.
Согласно данным Euronews Business и базы Numbeo за середину 2026 года, самой дорогой страной Европы для покупки продуктов является Швейцария. В пятерку стран с наиболее высокими ценами также входят преимущественно северные государства и богатейшие экономики региона - Исландия, Норвегия, Люксембург и Дания.
Среди пяти крупнейших экономик Европы самые высокие цены на продукты во Франции, а самые низкие - в Испании. В то же время меньше всего на продукты тратят в странах Восточной Европы и Балкан.
При анализе корзины основных продуктов, включающей 18 наименований, выяснилось, что ее средняя стоимость в Европейском союзе составляет 69,84 евро. В Латвии такая корзина обходится в 59,60 евро, что ниже среднего показателя по ЕС. Это немного дороже, чем в Литве, где те же продукты стоят 58,70 евро. В Эстонии продукты заметно дороже: стоимость корзины достигает 70,40 евро.
Самая большая разница наблюдается при сравнении стран с наиболее высокими и низкими ценами. В абсолютном лидере по дороговизне, Швейцарии, продуктовая корзина стоит 137,90 евро, а в Норвегии - 116,10 евро. В Молдове те же продукты можно купить за 41,10 евро.
Однако эксперты предупреждают: низкие цены на полках магазинов не гарантируют реального благосостояния и доступности продуктов для населения.
Хотя в Румынии и Болгарии продукты номинально стоят недорого, из-за низкой покупательной способности они забирают значительную часть доходов жителей. В обеих странах семьи тратят на питание более 20% своего бюджета, тогда как средний показатель по ЕС составляет 13,6%.
Экономисты объясняют, что стоимость продуктов в магазинах определяется не только затратами на их производство. Огромную роль играют расходы на рабочую силу, налоги, аренду и логистику, которые в более богатых странах значительно выше.
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Тем не менее главным фактором удорожания в последнее время стали энергоресурсы, особенно дизельное топливо. Его подорожание существенно увеличивает расходы на всех этапах производства и доставки продуктов питания.