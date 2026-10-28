Удивительные различия в ценах на продукты питания в Европе: где в Балтии самая дорогая еда

При анализе корзины основных продуктов, включающей 18 наименований, выяснилось, что ее средняя стоимость в Европейском союзе составляет 69,84 евро. В Латвии такая корзина обходится в 59,60 евро, что ниже среднего показателя по ЕС. Это немного дороже, чем в Литве, где те же продукты стоят 58,70 евро. В Эстонии продукты заметно дороже: стоимость корзины достигает 70,40 евро.