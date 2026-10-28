Обнаружено, что в Латвии некоторые покупатели уходят из магазинов, оставив уже выбранные товары

Молодые люди чаще уходили из магазина, если сталкивались с неудобствами: в возрастной группе от 18 до 29 лет 27 % опрошенных сообщили, что за последние 12 месяцев оставляли выбранные товары и уходили без покупки из-за слишком длинных очередей. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет так поступали лишь 6 %.