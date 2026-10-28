Обнаружено, что в Латвии некоторые покупатели уходят из магазинов, оставив уже выбранные товары
Из-за длинных очередей в магазине 69 % жителей Латвии за последние 12 месяцев выбирали кассы самообслуживания, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией StrongPoint. Еще 14 % покупателей из-за очередей оставляли выбранные товары и уходили без покупки, а каждый десятый в следующий раз по этой причине выбирал другой магазин.
«Данные опроса показывают, что очередь у кассы может стать моментом, когда покупатель решает уйти из магазина без покупки или даже теряет желание в дальнейшем посещать этот магазин», – комментируют эксперты.
Опрос показал, что за последний год из-за длинных очередей 36 % жителей искали другую кассу с более короткой очередью, а 22 % старались ходить за покупками в другое время.
Молодые люди чаще уходили из магазина, если сталкивались с неудобствами: в возрастной группе от 18 до 29 лет 27 % опрошенных сообщили, что за последние 12 месяцев оставляли выбранные товары и уходили без покупки из-за слишком длинных очередей. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет так поступали лишь 6 %.
При этом кассы самообслуживания выбирают не только молодые покупатели. Даже в возрастной группе от 60 до 74 лет почти две трети опрошенных – 66 % – из-за длинных очередей выбирали кассу самообслуживания.
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